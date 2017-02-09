Развиваться на 70 копеек

Свиноводческий комплекс входит в четвёрку лидеров производителей свинины в Свердловской области. Фото: Ольга Смолина

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Сокращение поставок импортного мяса в нашу страну не могло не сказаться положительно на работе отечественных производителей. По данным маркетинговых исследований, свинина в России сегодня занимает одно из ведущих, после мяса птицы, мест по выработке и потреблению. Эта востребованность неизбежно приводит к конкуренции среди производителей. Такая же ситуация и на Урале. Чтобы познакомиться с ситуаций изнутри, мы побывали в ЗАО «Талицкое» – единственном предприятии, занимающемся производством свинины на территории округа.

Сегодня на трёх площадках ЗАО «Талицкое» содержатся 18 тысяч свиней. На предприятии трудятся 180 человек, средняя зарплата составляет 27 тысяч рублей. 98 процентов выручки идёт от реализации мяса. В 2016 году предприятие инвестировало в собственное производство порядка 40 миллионов рублей за счёт заработанных средств и кредитных ресурсов. Это и реконструкция свиноводческих корпусов, и покупка оборудования, техники, и газификация. Если такую работу не проводить, то завтра придётся работать в убыток, а потом и сворачиваться. В свиноводстве нет дотаций от государства, поскольку эта отрасль считается полупромышленной и должна сама себя окупать, что достаточно непросто – цена на свинину низкая. К примеру, в прошлом году стоимость мяса в живом весе составляла 105 рублей за килограмм, сегодня – 91 рубль, что немногим больше себестоимости: предприятие получает всего 70 копеек от реализации. Вот на них ЗАО живёт и модернизируется.

Два кита свиноводства. В недавнем прошлом страна практически не занималась генетикой, поскольку требовалась в основном сальная продукция. Сегодня покупатель хочет получать мясо. К сожалению, вся генетика идёт из-за рубежа и сводится к тому, чтобы снизить количество сала и увеличить выход мяса, при этом уменьшив и время откорма. И если раньше животных откармливали по 8–10 месяцев, то сейчас требуется максимум полгода.

Второе – это полнорационные корма. ЗАО «Талицкое» не использует ни антибиотики, ни какие-либо другие препараты или гормоны.

Третье – на предприятии используется трёхпородное скрещивание. От каждой породы берутся самые лучшие качества.

Рискованное производство. Сегодня, когда многие хозяйства уничтожаются под корень из-за широкого распространения грозного заболевания – африканской чумы, такое производство считается достаточно рискованным. Предпринимаются различные способы защиты: ЗАО работает в закрытом режиме, на территорию нет доступа посторонним, для работающих строгая пропускная система – бахилы, халаты. На территории не разрешено питание нигде, кроме столовой. Проводятся различные ветеринарные мероприятия. Как известно, до 95 процентов вспышек заболевания в нашей стране происходит в личных подсобных хозяйствах. При вспышках в радиусе 20 км всё поголовье подлежит уничтожению. Именно по этой причине работающим на свинокомплексе запрещено держать свиней на собственном по­дворье.

Широкая география сбыта. Реализация произведённой продукции осуществляется как в живом весе, так и в убойном. В первом случае охват достаточно широк: Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск, Омск, Новосибирск, Курганская область, Челябинск. Приобретаются животные весом свыше 100 кг. Представлена продукция и на екатеринбургском рынке. Предприятие также работает с Талицей, Тугулымом, Пышмой. Своих магазинов нет, но для обычных покупателей продукция реализуется со склада, весом не менее 10–15 кг. Часть идёт в собственную столовую.

Заканчивается реконструкция цеха полуфабрикатов, где планируется производить котлеты, пельмени, шницели. Первую партию опробовали работники предприятия – одобрили.

За всем поголовьем ухаживает одна свинарка. На 2017 год запланировано строительство собственного комбикормового завода, что позволит уменьшить стоимость кормов. Также продолжится реконструкция старых помещений. В декабре был открыт обновлённый корпус на 1 600 голов, который обошёлся в 15 миллионов рублей. Но дело того стоило: за всем поголовьем там теперь ухаживает всего одна свинарка. Все процессы автоматизированы.

Казалось бы, всё складывается неплохо. Но когда мы поговорили с главой Талицкого ГО Александром Толкачёвым, он вычленил огромную проблему. Сегодня для ЗАО рынок сбыта в Свердловской области практически закрыт, одна надежда на север. Однако и там заинтересованы в строительстве собственных производств, что может достаточно болезненно отразиться на деятельности талицкого свинокомплекса. И эту проблему нужно решать уже сейчас, не дожидаясь завтрашнего дня.

Виталий Михайлов, 42 года, возглавил ЗАО «Талицкое» в 2002 году.

Своими глазами В тёплом сухом помещении стоит тишина. Поросята дремлют на коврике с подогревом. Все разговаривают вполголоса. Складывается впечатление, что мы в роддоме. Оно и на самом деле так, только этот роддом – маточное отделение. Здесь при температуре до плюс 32 градусов разместились 10 свиноматок со своим потомством. У каждой по 15 деток. С 4–5-го дня после рождения поросята получают дополнительное питание в виде сухого корма, который подаётся автоматически. Тут молодняк содержится до 28 дней, а затем переводится в другое отделение, где живёт уже без материнского вскармливания. Здесь они проведут ещё один месяц, а затем их переведут в откормочный цех.