Талицким спортсменам негде развернуться

Играющий тренер Дмитрий Макаров радуется наградам своих подопечных. Этот кубок и медаль команда «Импульс» получила за 1-е место в турнире Восточного управленческого округа. Фото: Ольга Смолина

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В 2017 году в Талице планируется построить закрытый хоккейный корт за счёт областных средств. Талицкие спортсмены достойны такого подарка от области, ведь у нас есть отличная спортивная школа, профессиональный тренерский состав, а об успехах некоторых воспитанников наслышана не только вся область, но и Россия. Об этом говорим с директором Талицкой спортивной школы Алексем Долматовым.

– На сегодняшний день в двух отделениях школы занимаются 1 540 человек. Разряды присвоены двести одному воспитаннику. В прошлом году мы принимали участие в соревнованиях по видам спорта различного уровня, в том числе международного, и завоевали 130 призовых мест, – рассказал Алексей Станиславович.

– Наверняка это заслуга и тренеров…

– Безусловно, и в этом плане нам есть кем гордиться. Молодые специалисты получают высшее образование и возвращаются жить и работать на малую родину. Один из таких спортсменов – Дмитрий Макаров, который еще ребёнком занимался в нашей спортивной школе у тренера высшей категории Сергея Сергеева, а сейчас они – коллеги. Сегодня Дмитрий с успехом тренирует юных хоккеистов, которые показывают прекрасные результаты как в районе, так и в области. Сергей Шумилов и его команда «Ural Top Team» вообще радуют весь Урал своими громкими выступлениями на турнирах AFC. Его воспитанники – чемпионы, мастера спорта, а их бои собирают полные залы.

Алексей Долматов – директор Талицкой спортшколы с 2015 года. Тогда при участии администрации округа удалось принять решение о размещении секций в пустующем здании бывшего СПТУ. Так была решена многолетняя проблема, и сегодня мы имеем удобную площадку для занятий, пусть и в приспособленных помещениях

– При всех этих блестящих результатах есть и проблема – низкий уровень материальной базы…

– Да, действительно, нам не хватает оборудованных площадок. Есть необходимость в строительстве бассейна, лыжной базы, современного стадиона, но всё приходит постепенно. Нами была подготовлена проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза на строительство лыжной базы на стадионе «Колос» на сумму около 15 миллионов рублей и реконструкцию этой площадки ещё на 79 миллионов. По плану там предусмотрены футбольное покрытие, на котором можно будет заниматься даже зимой, беговые легкоатлетические дорожки, городок для уличной гимнастики, баскетбольный, футбольный инвентарь. Документация была передана на рассмотрение в минспорта, но там сделали выбор в пользу более приоритетного объекта – деньги отдали на строительство Школы олимпийского резерва в районе Академическом Екатеринбурга.

– Как вы думаете, с чем связано такое решение?

– Возможно, с предстоящим чемпионатом мира по футболу, который в 2018 году пройдёт в столице Урала. Так или иначе, мы не отчаиваемся и надеемся не только на помощь из области. Силами местного бюджета проведены ремонты трёх спортивных объектов. Но всё-таки нам хочется верить, что к 2020 году спорт в Талицком городском округе ждёт настоящая перезагрузка.