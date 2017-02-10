Талица – женщина в окружении городов- мужчин

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Талица… По представлению многих – это маленький городок на юго-восточной окраине области. Возможно, они в чём-то и правы. Он и правда не очень большой, практически со всех сторон окружен лесами, которые плавно перетекают в тайгу. Заблудись здесь – и будешь неделю кружить по чащам и болотам. Богаты наши леса зверьём и птицей, грибами да ягодами. А душистые травы! Многие далеко за пределами области оценили талицкую молочную продукцию, вкус её – от этих трав. А ещё вода – не простая, минеральная. Свойства её отметили ещё тогда, когда Талица только-только зарождалась, когда строились винокуренные заводы. А во времена Поклевских-Козелл вино и пиво, сваренные на талицких заводах, уже пользовались спросом далеко за пределами России.

Талицкий городской округ – муниципальное образование Свердловской области.

– муниципальное образование Свердловской области. История Талицы – центра Талицкого района, начинается с 19 августа 1732 года.

Граничит на западе с Пышминским, на севере – с Байкаловским, на востоке – с Тугулымским районами, на юго-западе – с Курганской областью.

Численность населения: 44 609 человек (на 1 января 2016 года)

Общая площадь Талицкого района составляет 4458,63 км².

Талицкая земля хранит много тайн и преданий. Ведутся археологические раскопки в разных местах района, но клады неохотно открываются – до сих пор не разгадана тайна татарских городищ: поросшие густым лесом курганы надёжно хранят вековые секреты. Почти каждый таличанин знает предания о подземных ходах Поклевских-Козелл, которые растянулись на многие километры. Что они хранят? Были случаи, когда в некоторых местах они осыпались, но кроме монет и старых винтовок там ничего не находили. На расстоянии Талицу не рассмотреть: уютные улицы, летом утопающие в зелени, зимой – укутанные снегом. Наполовину одноэтажная, деревянная, но стремительно разрастающаяся в разные стороны. Как грибы вырастают новые дома – особняки и многоквартирники. Активно работает программа переселения из ветхого и аварийного жилья.

Елена Малова, главный редактор газеты «Восточная Провинция + все ТВ»

Талица – это женщина. Посмотрите на карту области: со всех сторон её окружают города с мужскими именами – Камышлов, Ирбит, Богданович, Екатеринбург. И она – Та-ли-ца – как голос незамерзающего талого ключа, давшего название городу. Она возникла как независимый городок при винокуренном заводе, в отличие от других – приписанных к тем или иным заводам, шахтам и производствам. Поэтому она и рождает людей сильных, гордых, независимых, как её прославленные сыны: семь Героев Советского Союза – в их числе легендарный разведчик Николай Кузнецов. Первый Президент России Борис Ельцин. Наши питомцы – серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года, семикратная чемпионка мира, биатлонистка Светлана Давыдова-Печерская и двукратный чемпион мира среди юниоров биатлонист Сергей Антонов. Их дело продолжают молодые чемпионы мира, России – борцы, боксёры, хоккеисты, волейболисты, лыжники. Много славных имён таличан вписаны в страницы истории, и мы по праву гордимся ими.

К сожалению, многое было утеряно на многочисленных поворотах истории. Но Талица не живёт вчерашним днём, несмотря на экономический спад в стране, дефицит рабочих мест в районе, она растёт и развивается. В этом году она отмечает своё 285-летие, но год от года становится только моложе и краше. Об этом наш сегодняшний разговор.

Газета «Восточная Провинция + все ТВ» основана в январе 2000 года. Выходит на территории Талицкого городского округа 1 раз в неделю, в четверг.Тираж – 6000 экз. В штате 7 человек. Сайт www.6-kanal.ru