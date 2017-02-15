Красноуфимск – в лидерах по жилищным программам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает череду встреч с главами муниципалитетов. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Один за другим муниципалитеты закрывают программу по переселению из аварийного жилфонда, признанного таковым до января 2012 года, которая заканчивается в сентябре 2017 года. Параллельно администрации готовятся капитально отремонтировать следующую партию многоквартирных домов. За это время муниципалитеты изучили возможности — свои и подрядчиков — и готовы делиться опытом с другими округами. О том, как конструктивно использовать этот опыт, шла речь на совещании с участием губернатора, членов правительства и руководства муниципалитета, проведённом в ходе рабочей поездки главы региона в городской округ Красноуфимск.

Строительство

Чтобы вскипятить чайник, красноуфимской пенсионерке Тамаре Ивановне Курбатовой теперь не нужно растапливать печку, а чтобы принять водные процедуры — просить соседей пустить помыться в баню. Прошлым летом женщина вместе с сыном переехала из дышащего на ладан барака в тёплую «двушку» на Ухтомского, 32. Это одна из трёх новостроек, которые в сумме приняли 290 человек из 22 аварийных домов, и полностью закрыли первый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья в округе.

В благоустроенную «двушку» Тамара Ивановна Курбатова переехала из старенького барака. Фото: Павел Ворожцов

Жилой дом на улице Песчаной, 4, на окраине города, где Тамара Ивановна прожила больше 40 лет, в советское время служил клубом.

— В здании послевоенной постройки не было ни воды, ни канализации, ни газа, — вспоминает Тамара Курбатова. — От печки толку было мало: к утру квартира выстывала, поэтому спать ложились сразу в тёплой одежде. В 2002 году в доме случился пожар. После этого дом признали аварийным, и мы встали в очередь на переселение: переехать самостоятельно не позволяли финансовые возможности.

Сейчас Тамара Ивановна с гордостью проводит экскурсию по тёплой, солнечной квартире — одной из 38 в этой новостройке. В то же лето был сдан программный дом на Вильямса, 6, а полутора годами ранее — на Вильямса, 4. Дома строились по индивидуальному проекту, на возведение каждого ушло не больше полутора лет.

— Программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного аварийным до 2012 года, в Красноуфимске завершена, — сообщил руководитель муниципалитета Вадим Артемьевских главе региона Евгению Куйвашеву, который посетил городской округ в рамках рабочего визита.

Все этапы строительства контролировала специальная рабочая группа, так что претензий к качеству новостроек не возникло. Единственный вопрос, который, по словам мэра, предстоит решить до того, как приступят к следующему этапу, — стоит ли проектировать следующие дома с одним способом отопления — поквартирным? В прошлом году после того, как одна из квартир осталась без хозяйки, поддерживать нужную температуру в помещении стало некому, что вызвало жалобы соседей. Губернатор области с мэром согласился и поручил министру строительства и развития инфраструктуры Михаилу Волкову предусмотреть для подобных случаев разные варианты проектов, чтобы учитывать не только количество квадратных метров, но и мнение будущих жильцов.

Снос бараков

Сейчас на очереди — ещё 14 домов, признанных аварийными после 2012 года, — это ещё 135 человек. Как сообщил глава муниципалитета, к новому этапу программы в Красноуфимске готовы. А пока в этом году предстоит снести 16 уже отселённых бараков, чтобы освободить участки для нового строительства.

Заместитель главы администрации по ЖКХ Роман Новиков показывает типичный расселённый дом — шести-квартирник на улице Октября. Точнее — то, что от него осталось: полуразвалившиеся стены с дырами вместо дверей и окон и остов кирпичной печки. О том, что раньше здесь жили люди, напоминает только одинокая занавеска на сломанном карнизе. Сейчас здесь страшно просто находиться — не то что жить. Семьи, которые его заселяли, сейчас живут в доме на Ухтомского — по соседству с Тамарой Ивановной.

Дом по Ухтомского, 32 сдали прошлым летом. Ключи от квартир получили 38 семей. Фото: Павел Ворожцов

Капитальный ремонт

В прошлом году в Красноуфимском городском округе были отремонтированы 33 многоквартирных дома: 23 здания — в плановом порядке, ещё 10 — оставались с 2015 года. В этом году отремонтируют ещё 32. Напомним, что всего в региональную программу капремонтов до 2044 года включены 337 многоквартирных домов общей площадью более полумиллиона квадратных метров.

Здесь, по словам Вадима Артемьевских, сложности вызвала только проблема самостроев: некоторые самовольно возвели возле своих домов сараи и беседки, а по документам их нет. Пришлось проводить дополнительную работу с жильцами: из-за таких строений дома могли не пройти проверку надзорных органов.

— Однако в целом опыт, наработанный в прошлом году, оказался очень полезным, — признался Вадим Артемьевских. — Сроки и объёмы проведения ремонтных работ в Красноуфимске контролирует рабочая группа, в которую входят представители городской администрации и муниципальной управляющей компании. В еженедельном режиме специалисты выезжают на объекты и мониторят проведённые работы, а выявленные или озвученные самими жильцами замечания направляют подрядчику для их устранения.

По словам Евгения Куйвашева, за год главы муниципалитетов уже изучили возможности подрядчиков, которые участвуют в конкурсе, поэтому сейчас могут тщательнее следить за отбором организаций и качеством их работы. К 10 марта, по поручению губернатора, на территориях должны будут определиться с подрядными организациями для того, чтобы успеть провести конкурсные процедуры к старту сезона строительных работ. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, квалификационный отбор министерства прошли 11 организаций из 42. Поскольку эти 11 подрядчиков отремонтировать проблемные дома во всех муниципалитетах не смогут, отбор был объявлен во второй раз.

— Как и при строительстве новых зданий, во время ремонтов рекомендую активнее привлекать общественный контроль, — добавил Евгений Куйвашев. — Лучшие приёмщики — это наши люди, и ориентироваться надо именно на них.