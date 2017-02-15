Преображение Серебрянки: к началу лета в селе появятся дорога, мост, новое пожарное депо и выход в Интернет

Ещё одна особенность дороги в Серебрянку — крутые подъёмы и спуски. Болотистые участки сменяются горными. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №29 от 16.02.2017

В среду 15 февраля дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки проинспектировал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. В селе также побывали специалисты по IT-технологиям и градостроительству. Началась активная подготовка к большим стройкам. К началу лета Серебрянка должна иметь надёжную дорогу, крепкий мост, новое пожарное депо и выход в Интернет.

Где дорога, там и мосты

Поручение Президента РФ Владимира Путина по обеспечению безопасного, бесперебойного проезда транспорта до Серебрянки должно быть выполнено до 1 июня. Активная фаза восстановления дороги начнётся весной, но и сейчас на объекте работают дорожники. Создан запас строительных материалов: пять тысяч кубометров щебня предназначены для борьбы с размывами в начале таяния снега. Бульдозеры расчищают площадки для предстоящих ремонтов. Вдоль обочин до самого леса исчезли не только сугробы, но и кустарник, поваленные деревья.

— На протяжении всей автодороги будет восстановлено покрытие, предусмотренное нормативами, выполним отсыпку скальным грунтом и щебнем. Восстановим и водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей части, а по кюветам. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в этом году на этот объект выделяется порядка 250 миллионов рублей из средств областного резервного фонда — сообщил Василий Старков.

Необходимо принять меры и по сохранности ремонтируемого полотна. Вскоре здесь появятся знаки, ограничивающие движение большегрузов. А на время распутицы будет организован круглосуточный пост дорожно-патрульной службы.

Внесены в программу ремонтов и мосты. Уже начаты работы на мосту через реку Серебряную, там сменили настил пешеходной части. По словам министра, планируется проектирование капитального ремонта моста через речку Полуденную, который также находится в неудовлетворительном состоянии.

«Предчувствие больших перемен»

Планы по возвращению Серебрянки к цивилизованному укладу только дорогой не ограничиваются. Побывав недавно в селе, Евгений Куйвашев обещал жителям, что у них будет пожарное депо. Сейчас строители уже завозят для его возведения стройматериалы и технику. Выполняются и другие поручения губернатора по укреплению местной инфраструктуры. Специалисты по информационным технологиям намерены в ближайшее время протянуть к селу оптико-волоконную линию и обеспечить серебрянцев выходом в Интернет. Для устойчивой сотовой связи планируется установить две вышки — в Серебрянке и соседней Северке. Вчера сотрудники управления архитектуры и градостроительства определились с местонахождением вышек. Есть подвижки по сносу давно необитаемых бараков, которые были построены ещё во времена лесхоза. Они придают селу угрюмый вид и спровоцировали журналистов назвать в федеральных СМИ живописное уральское село «деревней мёртвых». Семь бараков нижнетагильская администрация внесла в реестр на снос.

— Вокруг села высоченные сугробы, а у нас предчувствие весны, больших перемен. И область, и муниципалитет помогают нам решить главные проблемы, поэтому верим, что скоро Серебрянка будет жить на современных скоростях, — поделился эмоциями с «ОГ» глава сельской администрации Сергей Сивков.