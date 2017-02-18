Областная газета
Земства 18 февраля 2017, 06:00

Берёзовская пенсионерка бесплатно работает дворником

Любовь Колесникова облагораживает свой микрорайон, чтобы не скучать дома. Фото: Павел Шабельников

67-летнюю березовчанку Любовь Колесникову соседи с гордостью называют «народным дворником»: каждый день она очищает от снега и мусора конечную остановку транспорта возле своего дома в Шиловском районе.

Как сообщает газета «Золотая горка», работой на общественных началах Любовь Колесникова занялась после переезда в благоустроенную квартиру, когда у неё появилось много свободного времени. Женщина сшила рабочие варежки, купила метлу и принялась за работу. Зимой пенсионерка подметает снег и вырубает лесенки в заметённых тропинках, а летом убирает грязь и мусор. Урну Любовь Колесникова тоже поставила сама: сначала приспособила под неё коробку, затем пластиковое ведро на ручке из скотча, а когда его сломали — поставила металлическое. Недавно на остановке появилась вторая урна — по просьбе Любови Михайловны её помогла установить депутат, председатель городского женсовета Валентина Гущина. Она и рассказала корреспондентам о скромной энтузиастке.

На уборку участка Любовь Колесникова выходит ранним утром — она признаётся, что это лучшее средство от бессонницы, да и прохожие работать в пять утра не мешают.

Как сообщили «ОГ» коллеги из Берёзовского, председатель совета ветеранов Шиловского микрорайона Николай Каморников предложил ей освоить профессию дворника и работать за зарплату, но женщина отказалась, опасаясь, что по состоянию здоровья сможет выполнять обязанности не всегда.

  • Опубликовано в №31 от 18.02.2017 
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