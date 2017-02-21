На берега реки Тагил между двумя новыми мостами разобьют парк со спортивными площадками и зонами барбекю

Берега реки Тагил в самом центре Нижнего Тагила выглядят диковато. Фото: Галина Соколова

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

Берега реки Тагил в самом центре города выглядят диковато. Летом в зарослях компании собираются для «культурного» отдыха – жгут костры и распивают спиртные напитки. При прежнем мэре была попытка создать в пойме Тагила торгово-развлекательную зону. Инвестор предлагал построить здесь магазины, кинотеатры, детские площадки и навесные мосты. Однако этот проект так и остался на бумаге.

− В настоящее время ведётся вырубка старых деревьев и очистка заросшей густым кустарником береговой линии. В марте подрядные организации приступят к перемещению грунтов и разработке схемы озеленения парковой зоны, - сообщил директор нижнетагильского МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Вадим Кулик.

На месте вырубленных зарослей появятся аллеи и газоны. Специалисты-биологи определят, каким растениям будет комфортно на берегу. Тагильчане также планируют разместить здесь дорожки-лавочки, спортивные и игровые площадки. Важным дополнением для места отдыха, отдалённого от жилья, станет система освещения. Жители также ратуют за установление там видеокамер.

В Год экологии обновление ждёт и уже имеющиеся в Нижнем Тагиле парки и скверы. В центре города их вид почти безупречен, а вот на окраинах зелёные островки столь одичали, что местные жители обходят их стороной.

Более цивилизованными станут в этом году зелёные насаждения посёлка Рудник имени III Интернационала: и берёзовая роща, и сквер шахтёров включены в городские планы по благоустройству. Пройдут работы по приведению в порядок Парка Победы на Гальяно-Горбуновском массиве. На Красном Камне грядёт возрождение сквера по Восточному проезду. В сквер по улице Щорса в посёлке Северном завезут плодородный грунт, высадят цветы и многолетние растения