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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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Прогулка по Алапаевску 16 фото

3 ноября 2016, 14:26 / Земства

По пути на интервью с  главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

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