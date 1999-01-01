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Прогулка по Алапаевску 16 фото
3 ноября 2016, 14:26 / Земства
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.
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