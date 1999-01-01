Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге 26 фото

В центре Екатеринбурга сегодня, 5 ноября, проходит последняя в этом году ярмарка выходного дня. Бойкая торговля с утра кипит на площади 1905 года.

Свои товары представили более 80 предприятий из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Башкирии и других российских регионов. На прилавках продавцов можно увидеть красные ягоды, копчёную и солёную рыбу, в том числе с Камчатки (чавыча, нерка, угорь, горбуша), красную икру, свежее мясо, овощи, молочные продукты, ароматный мёд, соленья, домашние заготовки, грибы, варенье, восточные сладости, изделия из меха, овчины, валенки и другую продукцию. На площади 1905 года собрались десятки покупателей. Некоторые уносят с собой целые мешки с товаром.

Ярмарка продолжит свою работу и в воскресенье, 6 ноября. Она будет открыта для всех желающих с 9 утра до 17:00. Парковка на площади 1905 года закроется с 06:00 до 17:00.