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Средний Урал под натиском снежной стихии 15 фото
10 ноября 2016, 15:53 / Земства
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега.
Фотокорреспонденты "Областной газеты" побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.
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час назад
Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.
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