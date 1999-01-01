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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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  • © Александр Зайцев
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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Средний Урал под натиском снежной стихии 15 фото

10 ноября 2016, 15:53 / Земства

На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до 21-24 см снега.

Фотокорреспонденты "Областной газеты" побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

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Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до     21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

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