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Зимний Серов 15 фото
11 ноября 2016, 17:03 / Земства
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.
— Подкупает то, что в Серове довольно чисто. Несмотря на то, что в середине недели в области прошёл сильный снегопад, снег уже успели убрать — в городе работало много техники, автомобилисты могли без затруднений ехать по дорогам, а пешеходы передвигаться по тротуарам, на обочинах не было никаких снежный куч. Ощущение, как будто идёшь по Уралмашу, только Серов поухоженнее. Здания в центре города с опрятными фасадами, красивая площадь. Все основные учреждения компактно расположены в центральной части города, много магазинов, как сетевых, так и небольших местных, есть киоски.
Серов расположен на севере Свердловской области. В черте города протекает река Каква — правый приток реки Сосьвы (бассейн реки Оби). Расстояние до центра области — Екатеринбурга: по железной дороге — 388 км, по автомагистрали Р352 — 344 км. Самые интересные туристические объекты - Пророко-Ильинская церковь, Водонапорная башня, Серовский муниципальный театр драмы имени А.П. Чехова и Серовский исторический музей.
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