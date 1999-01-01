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День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга 21 фото
13 ноября 2016, 09:24 / Земства
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих.
Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. В приюте могут одновременно находиться до 150 животных. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.
Фото: Александр Исаков
Работники провели для гостей экскурсию по территории пункта, познакомили их с четвероногими обитателями приюта и провели беспроигрышную лотерею. Граждане могли сфотографироваться с приёмышами, пожать им лапку, заглянуть им в глаза и посмотреть, что они умеют делать. Собаки показывали навыки преодоления препятствий и радостно приветствовали гостей своего пристанища.
Одновременно проходила благотворительная акция. Неравнодушные жители собирали для брошенных собак и кошек корма, лекарства, наполнители и иные необходимые животным предметы. Некоторые гости дня открытых дверей нашли себе нового пушистого члена семьи, которого бросили прежние хозяева.
Добавим, специалисты ЕМУП "Спецавтобаза" в сентябре отдали жителям 50 собак из пойманных 520 бродячих животных. По данным на 1 октября, было поймано 4 555 собак, а к концу 2016 года планируется убрать с улиц почти 6 тыс. четвероногих.
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3 часа назад
День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих. Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.
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