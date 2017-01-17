Опубликовано в №8 от 18.01.2017

В Первоуральске перекрёсток улиц Комсомольской — Корабельного проезда затопило после прорыва трубы. В результате участок покрылся полуметровой толщей льда, в которой почти по самые окна застрял автомобиль.

По словам жителей многоквартирного дома, под окнами которого застыло озеро, течь появилась ещё в конце прошлого года. Автовладельцы убрали оттуда свой транспорт, а вот хозяин вмёрзшего авто так и не объявился.

Как пояснили в мэрии, данный объект коммунальной инфраструктуры находится в ведении Первоуральского новотрубного завода. В пресс-службе завода эту информацию не подтвердили и не опровергли, однако сообщили, что сейчас выполняются мероприятия по устранению последствий, в том числе чистка, уборка наледи и отсыпка дорожного полотна, работы пообещали закончить к шести вечера. После обеда на месте работала аварийная бригада завода: рабочие раскопали трубы и накладывали на них заплатки. Проходившие мимо люди обходили «каток» стороной: одна из местных жительниц накануне поскользнулась здесь и сломала руку.

Как поступать гражданам, пострадавшим в подобных ситуациях, пояснил адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников:

— Здесь действует общий принцип возмещения вреда, установленный ст. 15 ГК РФ. Необходимо зафиксировать причинённый ущерб: квитанции на лечение, чеки от ремонтных бригад, вырубавших автомобиль изо льда, ремонт автомобиля. Далее надо установить, на чьём балансе находятся данные коммунальные сети. Затем необходимо будет подтвердить документально причинно-следственную связь между причинителем вреда и размером причиненного ущерба: залитие водой произошло в связи с износом труб или по вине третьих лиц. После этого уже можно обращаться с досудебной претензией к причинителю вреда, а в случае несознательности причинителя вреда – обращаться уже в суд.