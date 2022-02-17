«Достояние Среднего Урала»: в темпе вальса

Первым исполнителем «Уральской рябинушки» был Уральский народный хор. Песня Евгения Родыгина находится в репертуаре коллектива до сих пор Алексей Кунилов

Жители региона продолжают выдвигать претендентов на народное звание «Достояние Среднего Урала». В Оргкомитет конкурса поступило уже несколько десятков заявок. «Областная газета» составляет свой рейтинг брендов, которые делают регион узнаваемым. В этот раз расскажем о песнях, которые стали поистине народными и об их создателе Евгении РОДЫГИНЕ.

Уральская рябинушка

«Ой, рябина кудрявая, белые цветы…» признайтесь, пропели эту строчку? Застольный хит, многие считают его народным. А между тем у музыки и слов есть авторы. И всем известная песня – это уже вторая редакция. Первую версию написала поэтесса Елена Хоринская. В те годы (начало 50-х годов ХХ века) строился Волго-Донский канал, и большая стройка была популярной темой для творчества, но композитора Евгения Родыгина, у которого уже получалась мелодия для песни, строительная тематика не удовлетворяла. Тогда он обратился к главному редактору газеты «На смену» Михаилу Пилипенко. «Этот творческий тандем вылился в народный шлягер», – вспоминает народный артист России Иван Пермяков.

– Во Дворце целинников в Целинограде (ныне столица Казахстана город Нур-Султан. Прим. ред.) у нас был концерт, зрительный зал на 2 с половиной тысячи мест. Евгений Павлович заиграл только первые аккорды зрительный зал встал и пел стоя, пел до конца, и пришлось трижды исполнять, зрители скандировали ещё, ещё, ещё! С какой любовью за рубежом слушают эту песню, она же просто любимая на всем земном шаре, – говорит Пермяков.

В 2010 году китайский режиссёр Чжан Имоу выпустил фильм «Под ветвями боярышника», там звучит «Уральская рябинушка», правда, в китайской интерпретации, уральская рябина превратилась в боярышник.

Вальс забвения

В 1962 году Евгений Родыгин написал музыку на слова Григория Варшавского. Так и появился «Свердловский вальс». Иван Пермяков хорошо помнит, как проходила запись этой композиции. Он, молодой артист уральского хора, проработал в коллективе всего пару месяцев, поэтому, когда все ушли в отпуск, Пермяков остался репетировать, ещё не заслужил отдыха. Артисты разъехались, а молодого певца пригласили на запись новой песни. Дали три дня на подготовку. Записывали на свердловском телевидении.

– Мне-то посчастливилось, что ветераны, эти зубры, которые должны были петь, разъехались. Я, конечно, в бэк-вокале пел, а солировали Евгений Павлович и солистка Уральского хора Августа Воробьёва. Через полгода нас снова собрали переписывать вальс, но всё равно так и осталась главной первая версия, – рассказал Иван Пермяков.

Спустя 10 лет поэт Григорий Варшавский эмигрировал в Израиль. Его творчество постарались предать забвению, и «Свердловский вальс» композитора Родыгина также попал под запрет. К тому моменту песня «Если вы не бывали в Свердловске…» была популярна, на слуху, её слова знали все. Попытка заменить текст Варшавского на новый успехом не увенчалась. «Зритель знал, что песню запретили, мы сделали новый текст, я выходил и начинал петь, а мне из зала кричали: «Иван Иванович», давай будем петь те слова, которые написаны поэтом! И вот я учу-учу новые тексты, а нет, народ всё равно пел старые, – вспоминает Иван Пермяков.

Парень с баяном

Евгений Родыгин родился на Урале. Музыка в его жизни была всегда, но на любительском уровне, в Нижней Салде, где жила семья Родыгиных, не было музыкальной школы, зато была увлечённая музыкой мама.

– Она играла на баяне, пела песни, она была кладезь народных песен, она много пела и играла, и вот эта одарённая мама сыграла большую роль в творчестве Евгения Петровича, – рассказал Иван Пермяков.

В 17 лет Евгений Родыгин попал на фронт в качестве музыканта Московского ансамбля песни и пляски. Играл и пел для советских солдат, поднимая их боевой дух, стоял в карауле и помогал санитарам по необходимости. В 1943-м организовал ансамбль, тогда же и написал свою первую песню. А в апреле 1945-го был ранен, получил контузию.

– До победы оставалось совсем чуть-чуть. Но! Шарахнуло миной. Так что – ой-ёй-ёй. Контузия с переломом обеих ног выше колена. Могли ампутировать ногу… Обошлось. Но лежал долго, в гипсе – от пяток до подмышек. В Лодзи (Польша) был военный госпиталь. Слышу – баян! Играет кто-то, да так хреново, что тоска. Сестричке пожаловался: пусть смолкнет, я же баянист, я же из музвзвода! Ну и принесли мне его, только не баян, а трофейный немецкий аккордеон. Переложили меня на кровать с колёсиками и на этом «коечном мерседесе» давай катать из палаты в палату. К раненым. Играл и пел песни Козина, Бернеса, Дунаевского. Так вот начал концертировать, – рассказал в интервью «ОГ» в 2020 году Евгений Родыгин.

После войны композитор, вернувшись домой, поступил в консерваторию. Хотя к тому моменту был уже известным музыкантом. «Он не стал эксплуатировать свой дар, понял, что этот дар надо профессионально подготовить. Как говорил Пётр Ильич Чайковский, гений – это 5 процентов таланта и 95 процентов работы, и эту формулу Родыгин воплотил в жизнь. Все думают, что он паренёк с баяном, который сел и наиграл, нет! Это большая серьёзная работа над собой, над своим талантом, своим даром. Вот это очень важно, бывают и чудеса, и музыканты, которые не имеют профессионального образования, например, Слава Бутусов, добиваются успеха, но ещё неизвестно, что бы было из Славы Бутусова, если бы он получил профессиональное образование, может быть, его творчество было бы ещё интереснее, ещё сильнее, это вопросы, но Евгений Родыгин на них ответил и для себя и для всех остальных однозначно», – говорит председатель союза композиторов Свердловско области Александр Пантыкин.

Ловись рыбка

Кроме музыки, у Евгения Родыгина в жизни была ещё одна страсть – рыбалка. Часто, отработав несколько концертов, а гастролировал композитор вместе с Уральским хором немало, Родыгин отправлялся на водохранилище, компанию ему нередко составлял начинающий тогда певец Иван Пермяков. «Он говорил: «Иван, мы крепко поработали, давай съездим на рыбалку». Отвечаю: «Евгений Павлович, я вообще рыбак не ахти какой». «Я тебя научу премудростям!» Вот он назначал день и время, приезжал, мы садились в его тёмно-вишнёвую «Волгу» и уезжали на Белоярское водохранилище. День-два мы жили там в палатке. у него палатка была, сажал меня рано утром в лодку и далеко от берега бросал якорь, он места-то знал, и начиналась рыбалка, конечно, это удивительный был отдых на рыбалке», – вспоминает Пермяков..

Творил на ходу

Евгений Родыгин, рассказывают коллеги, всегда брал с собой на гастроли сборники стихов и вырезки из газет. В советское время даже существовала такая услуга – стихотворения печатались на страницах газет, а вырезки с этими произведениями можно было заказать для своей работы. Такие подборки композитор брал с собой, читал, искал, прикидывал слова к мелодиям. Так и рождались народные песни.

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Опубликовано в №30 от 18.02.2022