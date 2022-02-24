Наше достояние

Вес самородка 7,86 килограмма.

Легендарные заводы и не менее легендарный разведчик, секретное производство в закрытом городе, мелкие монеты из драгоценного металла и редкий самородок – всё это уже давно стало нашим уральским достоянием, а теперь и на официальном уровне объекты претендуют на новый общественный статус. Мы попытались собрать самые интересные предложения, которые уже поступили в жюри конкурса «Достояние Среднего Урала».

Белое золото

Первую платину в России обнаружили в 1819 году на Урале в составе золотоносных месторождений. Поэтому и называли металл вначале «белое золото». Интересный факт: драгоценный тугоплавкий металл не оценили, и из платины в середине XIX века чеканили 3-, 5- и 12-рублёвые монеты.

«Платина была недооценена в своё время, хотя на Урале добывалось до 80 процентов мирового объёма платины. Просто для плавки этого металла нужна была более высокая температура, и вот когда до этого дошли, то платина взлетела в цене. Самородок, найденный на реке Ис, один из двух крупнейших в мире, и только он сохранился до наших дней, в моём понимании вот такой самородок может стать достоянием Среднего Урала», – говорит Александр Копытов, депутат думы Нижнетуринского округа, он уже отправил заявку на конкурс «Достояние Среднего Урала».

Александр Копытов предлагает присвоить почётный общественный статус самородку «Уральский гигант». Его обнаружили на реке Ис под Нижним Тагилом в 1904 году. Сейчас находка хранится в Алмазном фонде России. Это единственный в стране платиновый самородок такого размера. Его вес почти 8 килограммов (точный вес 7860,5 г. – Прим. ред). Случай действительно уникальный. Как правило, самородная платина встречается мелкой россыпью, и столь весомые находки, как «Уральский гигант», – редкость.

Завод заводов

Ещё один претендент на народный титул – Уралмашзавод. Решение о глобальной реконструкции уральской промышленности было принято в 1927 году. К середине 1933 года открылись цеха завода заводов. Там производили экскаваторы, дробилки, прокатные станы, гидравлические прессы, доменное и сталеплавильное оборудование. Одним словом, всё то, что так необходимо было развивающейся уральской промышленности. Вокруг завода вырос огромный микрорайон, это было предусмотрено планом строительства. Несколько тысяч работников должны были жить неподалёку, здесь же и учиться, при Уралмашзаводе сразу был открыт учебный центр.

В годы Великой Отечественной войны все силы завода (как и других предприятий) были брошены на обеспечение нужд фронта. С конвейера Уралмаша сошли 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч полевых и танковых орудий, около 6 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок.

«В послевоенный период на заводе было поставлено крупносерийное производство карьерных экскаваторов и буровых установок. А также впервые в СССР завод начал производство тяжёлых экскаваторов, в том числе шагающих», – рассказал Сергей Авдеев, замначальника музея Уралмашзавода, автор книги «Неизвестный Уралмаш».

В середине семидесятых годов прошлого века на Уралмашзаводе было 37 тысяч рабочих и ещё несколько тысяч инженеров. Кроме оборудования для тяжёлого машиностроения и добывающей отрасли, предприятие выпускало и мирную номенклатуру. Гарнитуры «Кристалл» до сих пор можно встретить на кухнях свердловских пенсионеров, это сейчас они немодные, а в советское время за ними приходилось охотиться.

Такие кухонные гарнитуры «Кристалл» выпускали на Уралмашзаводе. Фото: Дарья Попович

Самый мощный советский шагающий экскаватор ЭШ 100.100 с ковшом объемом 100 куб.м и стрелой длиной 100 м. Фото: Дарья Попович

Славные имена

В Талице, которая сегодня многим известна своей молочной продукцией, достоянием считают людей. Глава городского округа Александр Толкачёв отметил, что инициатива Евгения Куйвашева поможет территориям более внимательно отнестись к своим героям, истории и развитию городов и поселений.

«Если говорить конкретно о Талицком районе, то наши жители с воодушевлением восприняли инициативу губернатора Евгения Куйвашева. Знать историю родного края, помнить о судьбах людей, героев, прославивших город, в котором ты живёшь, предприятиях, некогда гремевших на всю Россию – это наша святая обязанность. И, конечно, делать эту почётную работу мы будем с удовольствием. Отец-основатель Поклевских-Козелл и его заводы, легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, первый Президент России Борис Ельцин, герои афганской и чеченской войн, наши почётные граждане, просто известные талантливые люди – у нас есть куда приложить усилия», – подчеркнул Александр Толкачёв.

Заводы Альфонса Поклевских-Козелл, говоря современным языком, – это винно-водочные предприятия. В середине XIX века он купил несколько винокуренных заводов, находившихся на грани банкротства. Переоборудовал их, некоторые перепрофилировал под выпуск стеклотары, и дело пошло, или скорее полилось. Село Талицкое чаще стали называть винным городком. В лучшие годы производство Поклевских-Козелл выдавало более 800 тысяч вёдер спирта, столько же пива и около 13 тысяч пудов дрожжей. Пенный напиток на Ирбитской ярмарке стоил недорого, меньше двух рублей за ведро, в зависимости от сорта. Переводя на современный язык, за полтора рубля можно было купить ящик пива. Владелец заводов охотно жертвовал на развитие культуры, образования и здравоохранения, содержал больницы, школы, библиотеки.

Ещё одно известное имя, которое неотрывно связано с Талицей, долгое время и вслух-то не произносилось из-за секретности. Николай Кузнецов – советский разведчик, именно в Талице он начал самостоятельно изучать немецкий язык. Во время Великой Отечественной войны он сначала «работал» под именем Пауль Зиберт, имел биографию немецкого офицера, под этой легендой осваивал порядки, быт и нравы армии Германии. Затем под фамилией Петров тренировался в прыжках с парашютом. Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Кузнецову присвоено звание Герой Советского Союза. В родной деревне Кузнецова – Зыряновке – к 100-летнему юбилею со дня рождения разведчика открылся музей. Рядом установлен памятный бюст земляку-герою и создан музей быта крестьян. К юбилею отреставрировали и талицкий музей разведчика Николая Ивановича Кузнецова – филиал Уральского государственного военно-исторического музея.

Николай Кузнецов сам выучил немецкий язык. Известно, что разведчик говорил на шести немецких диалектах. Кроме того, Кузнецов свободно общался на польском и украинском, и знал языки эсперанто и коми. Фото: Дом-музей Н.И. Кузнецова

Центральный экспонат музея Н.И. Кузнецова – партизанский бункер, спустившись в который из военной Москвы попадаешь в солдатскую землянку, а выходишь в оккупированном украинском городе Ровно. Фото: Дом-музей Н.И. Кузнецова

Приоткроют тайну

В атомграде, закрытом Новоуральске, считают, что достоянием Среднего Урала в сфере промышленности и науки можно назвать Уральский электрохимический комбинат.

«Во-первых, именно здесь, в самом сердце Уральских гор, в ноябре 1957 года был запущен первый в мире опытный завод газовых центрифуг, а четыре года спустя началось их промышленное производство. Именно здесь, на Урале, ковался ядерный щит страны. Во-вторых, наш комбинат и сегодня остаётся мировым лидером по производству обогащённого урана, флагманом отечественной атомной промышленности. А его живая научная мысль не стоит на месте и трудится уже над новым поколением газовых центрифуг», – рассказал Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральского городского округа.

Комбинат запустили почти сразу после войны, в 1949 году. Это было первое в СССР промышленное предприятие по разделению изотопов урана газодиффузионным методом. Следом началось производство низкообогащённого урана для обеспечения потребностей атомной энергетики. Кроме мирного атома, на предприятии выпускали и оборонную продукцию.

В закрытом Новоуральске было запущено первое советское производство ядерного топлива. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по присвоению общественного статуса «Достояние Среднего Урала» начался в Свердловской области 1 февраля. Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты Свердловской области. Открытое голосование по выбору объектов, которым будет присвоен новый статус, стартует 1 августа и завершится 1 октября. Областная газета составляет свой рейтинг, ждём предложений от наших читателей.