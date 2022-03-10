На привокзальной площади уже давно принято назначать встречи «под варежкой», то есть у памятника воинам УДТК, где изображены рабочий в рукавицах и танкист как символ единства тыла и фронта. Фото: Галина Соловьёва

Танк от первоклассников, вагон пельменей для фронта, джаз-бэнд на передовой, десятки тысяч добровольцев, из которых отберут только каждого 12-го – всё это объединяет Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Он был создан 11 марта 1943 года. Формировался корпус полностью на народные деньги. Первые бои корпус принял в мае 43-го. Мы продолжаем рассказывать о явлениях и объектах, которые могут получить новый почётный статус «Достояние Среднего Урала».

Сформированный на Урале корпус забросили в 1943 году в Орловскую область. Там боевые машины начали своё победоносное движение. Дошли до Праги, это больше 5 500 километров, из них треть пути воевали. За два года участия в Великой Отечественной войне УДТК освободил сотни городов и тысячи населённых пунктов. 27 раз за героизм, мужество и отвагу уральских добровольцев Верховный главнокомандующий СССР объявлял корпусу благодарность, бойцы получили 42 368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 37 присвоено звание Героя Советского Союза.

Народный корпус

Всего на формирование УДТК за короткий срок было собрано больше 17 миллионов рублей. Деньги пошли на строительство танков, вооружение и обмундирование. Люди брали сверхурочную работу, приносили свои сбережения, записывались на фронт. Танки собирали на заводах в нерабочее время, управлять машинами учились мастера и инженеры военных предприятий тоже после смены. Создавался корпус силами рабочих трёх областей – Свердловской, Челябинской и Пермской (тогда Молотовской). Больше 115 тысяч добровольцев подали заявления на вступление в УДТК, и почти каждое начиналось словами «Прошу не отказать», набрали из желающих всего 9 660 человек. Народная поддержка была на таком уровне, что в корпус попали два именных танка: «Боевая подруга» и «Свердловский школьник». Постарались мать и дочь Шасолины. Розалия работала на хлебозаводе № 1 (это предприятие и сегодня есть в Екатеринбурге), там сотрудники скинулись на боевую машину, её дочь Мара, первоклассница, организовала сбор металлолома среди детей.

Убойный джаз

Ещё до отправки на фронт был сформирован духовой оркестр. 30 музыкантов поехали поднимать боевой дух бойцов уральского добровольческого танкового корпуса.

– Наши музыканты были очень молоды. У них был джазовый оркестр очень хорошего уровня, играли на саксофоне, трубе, гитаре. Первый концерт дали в освобождённом Орле пятого августа 1943 года. В оркестре была солистка Роза Нотик, которая фактически сбежала из трудовой армии. Её хотели отправить обратно, – рассказала руководитель Центра истории УДТК Ирина Владыкина.

Музыканты во время боёв работали санитарами, помогали в пищеблоке, несли караульную службу, а как только заканчивались боевые действия, джаз-бэнд давал по пять концертов в день. Из воспоминаний солистки Розы Нотик: «Я помню, как после освобождения Орла первый концерт в городе дал наш джаз. Потом стало традицией давать концерты в освобождённых городах: Каменце-Подольском, Львове, Праге! Первые концерты давали мы!»

Дивизия «Чёрных ножей»

В Златоусте специально для Уральского добровольческого танкового корпуса было выпущено более трёх тысяч финских ножей с чёрной рукояткой. Короткими клинками вооружили танковые экипажи. Немецкая разведка на Курской дуге летом 1943 года прозвала уральских бойцов «Шварцмессер панцерн дивизион», то есть танковая дивизия «Чёрные ножи». Но применяли клинки чаще всего не сами танкисты, у них на вооружении стояла тяжёлая техника, и в рукопашную им ходить приходилось на так часто. При УДТК находился ещё и мотострелковый батальон. Их задачей была разведка: проникнуть во вражеские тылы, нанести удар, осуществить диверсию и скрыться. Туда отбирались только крепкие ребята.

«Чтобы не шуметь оружием, они работали только ножами. На одно место в этом батальоне было 25 претендентов. Когда формировался этот корпус, у завода в Златоусте находился в разработке нож для разведчиков МТ 40, всем бойцам мотобатальона вручили эти вот чёрные ножи. Они назывались «Нож разведчика 1940 года». Этими ножами они вырезали целые эшелоны. Немцы боялись. Они их прозвали дивизией «Чёрных ножей», – рассказывает Андрей Кошевой, представитель байкерского клуба «Чёрные ножи» города Екатеринбурга.

От гусениц к трём колесам

В Екатеринбурге уже 20 лет существует мотоклуб «Чёрные ножи». В 2018 году (в год 75-летия создания УДТК) байкеры приняли участие в параде Победы 9 Мая. На площадь 1905 года выехали 10 мотоциклов, тех самых, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Современные байкеры отремонтировали их к празднику, причём восстанавливать технику приходилось после каждой репетиции.

– Запчасти искали по деревням, скупали старые «Уралы» в надежде, что агрегаты подойдут для военных мотоциклов, – продолжает Андрей Кошевой. – Был какой-то момент перед парадом, когда полностью блокировали площадь 1905 года, я стоял в колонне, когда вся эта техника мощнейшая возвращалась, закрыл глаза и представил себя в 1943 году. Зная, в каких условиях мы сейчас ездим на мотоциклах, это просто прекрасные условия, и в каких условиях ездили они! В каких условиях они их ремонтировали. То же сиденье: у них было сиденье на обыкновенных пружинах, а у нас – «мягкие диваны» для комфортной езды. Передвижение по лесам: они ломались, в экипаже три человека было. Пилот умудрялся ставить мотоцикл на два колеса, на ходу поднимая люльку третьего. Радист умудрялся на ходу менять колесо. И ведь такая техника, которую тяжело ремонтировать, дошла до Праги!

В 2018 году уральские байкеры прошли весь маршрут УДТК. Из Екатеринбурга на мотоциклах доехали до Берлина, по дороге посетили города, где проходили бои.

Чёрный нож – это народное название армейского ножа образца 1941 года. Их выпускали на Златоустовском инструментальном комбинате. Деревянные рукоятку и ножны покрывали чёрным лаком – отсюда и название клинка.

Уральские танкисты отправляются на фронт. Эшелонам был организован «зелёный коридор».