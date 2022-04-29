Каньон для влюбленных

Для Урала каньоны – большая редкость. Но один из них выделяется уникальным строением. Находится он в окрестностях Каменска-Уральского. За миллионы лет река Исеть промыла толщу пород, обнажила часть земной коры и дала исследователям огромный информативный материал, а также возможность увидеть далекое прошлое планеты и прикоснуться к нему.

Еще с уроков географии многие знают, что Уральские горы – самые древние на планете. Исетский каньон их ровесник. Ему более 300 миллионов лет. И это признают геологи всего мира.

Берега реки Исети представляют собой почти непрерывное обнажение различных пород: песчаников, конгломератов, порфиритов, диабазов и, конечно, известняков. Все они каменноугольного и девонского периодов. По богатству и красоте природных ландшафтов и одновременно общедоступности для многочисленных туристов Каменску-Уральскому нет равных среди других городов Урала. Здесь запросто можно пройтись по дну древнего Уральского моря.

Время от времени у ученых появляются споры о прохождении границы Урала и Сибири, несмотря на то, что в 2000 году профессор, председатель Свердловского филиала Русского географического общества Владимир Капустин подтвердил целесообразность установки памятного символа в знак прохождения границы Урала и Сибири в Каменске-Уральском. Если совершить речную прогулку по Исети, то можно увидеть, что левый берег крутой, скалистый, характерный для сибирских рек, а правый – более пологий, характерный для рек уральских.

Каменные ворота – главная визитная карточка Каменска-Уральского. Это уникальный геоморфологический и ландшафтный объект – карстовый мост высотой 20 метров, находящийся в скалах правого берега Исети. Карстовый проем высотой десять метров, шириной пять метров в нижней и три метра в верхней части. Этот памятник природы является одним из семи уникальных образований в мире. Так вот, если пройти через Каменные ворота, то обязательно встретишь настоящую любовь. Экскурсоводы уверяют, проверено на собственном опыте.

– Вообще, речные прогулки на корабликах очень популярны, поэтому туристам рекомендуется бронировать места заранее. Несмотря на то, что лодку в прокат можно взять летом в любое время и самостоятельно совершить путешествие по Исетскому каньону, советуем прогуляться в сопровождении экскурсовода. С экскурсоводом будет возможность не только насладиться памятниками природы, но и узнать историю города, услышать об объектах, которые в разное время располагались по берегам Исети. Мельница, кожевенный и мыловаренные заводы, дачи состоятельных купцов и промышленников, а железнодорожный, автомобильный и пешеходные мосты – это отдельная захватывающая история Каменска. Дети, да и взрослые особенно любят угадывать, на кого похожи наши скалы: целующиеся бурундучки, лягушка, динозавр, филин или черепаха? Скалы как раз и носят эти названия, – рассказала директор Центра развития туризма города Каменска-Уральского Марина Чистякова.

Нельзя не сказать пару слов об еще одной достопримечательности. Поляна любви, расположенная на левом берегу реки Каменки, давно стала излюбленным местом отдыха горожан. Это место вызывает особый интерес не только любителей шашлыков, но и краеведов. Предполагают, что здесь находилась когда-то достаточно крупная мельница. На старых картах в этих местах отмечен некий шлюз. Что за шлюз? Ответа нет, но любая тайна притягательна. Сейчас на поляне отдыхают жители города, здесь проводят слеты и городские мероприятия. Здесь же из-под земли бьет родник Любви, который и дал название поляне.

– В повседневных заботах мы часто не замечаем красоту, которая нас окружает. Поэтому, когда к нам приезжают гости и мы слышим восторженные отзывы о нашей удивительно красивой природе, наши плечи расправляются от гордости, а грудь поднимается от восторга. Поэтому мы так любим гостей и всегда им рады! А еще Исетский каньон особенно манит влюбленных – ведь это идеальное место для свиданий. И у всех, кто был там, остаются теплые воспоминания, – добавила Марина Чистякова.

Легенда о каньоне Жила-была на берегу Исетского озера в городе Екатеринбурге красавица Исеть. У нее было семь братьев, которые очень любили свою голубоглазую сестру. В 17 лет у девушки в груди загорелся сильный и страстный огонь любви, но она не понимала, к кому. Девушка часто смотрела в голубое небо, и ей привиделся прекрасный юноша, которого звали Тобол. Он смотрел на нее нежно и звал к себе. Она поняла, что двигаться надо на восток, к рассвету. Исеть попросила волшебника превратить ее в речку, выбрала самый низкий берег озера и во время сильного ливня вырвалась из озера и потекла к Тоболу. Братья, вернувшись домой, не обнаружили сестры и решили догнать и вернуть ее. Долго-долго они бежали за ней. Старший, самый сильный, догнал ее и встал на пути. Исеть снова обратилась к волшебнику, и он превратил старшего брата в скалу. Исеть ее обошла и потекла дальше. Так случилось с каждым из семи братьев. Теперь на берегу Исети стоят скалы, которые так и называются – Семь братьев. Исеть все бежала к любимому, и вот на ее пути встала каменная стена. Исеть стала биться о стену и пробила ее силой своей любви. Получились из этого Каменные ворота – памятник природы. Исеть устала, но ее силы подкрепили маленькие речки: Синара, Катайка, Теча, Канаш, Мостовка, Миасс. Исеть побежала быстрее и, наконец, встретила Тобола и бросилась в его объятия.

Опубликовано в №76 от 29.04.2022