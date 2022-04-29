Край веселых дятлов и белок

Эта скала знаменита далеко не только в Сухом Логу. Здесь расположен известный старинный курорт «Курьи», где отдыхали многие великие деятели прошлого века. Здешние места и сейчас притягивают множество туристов. Возможно, дело не только в лечебной воде и красоте природы. Тут не обходится без магии, говорят местные жители.

Скала расположена к востоку от Уральских гор на скалистом левом берегу реки Пышмы. Находится она недалеко от древнего уральского села Курьи. На вершине стоит ротонда, именуемая «Храм воздуха», построенная в конце XIX века. Скала является геоморфологическим и ботаническим памятником природы. Также это популярное место отдыха не только местных жителей, но туристов со всей области и России.

Скала с ротондой на вершине является одним из известных символов Урала. Это можно понять, если посмотреть на герб города Сухой Лог. Гора отображена там в виде белого трезубца.

– Три сестры – наш символ, наша краса. Скажу даже больше: это сакральное место для сухоложан. Скала украшает самое большое село Сухоложья, она помнит народные гулянья послевоенных лет, влюбленную романтику курортных встреч, мечты курьинских выпускников, схороненные до поры у подножия горы в заветной бутылке… В этом месте не только целебный сосново-липовый воздух и самое большое количество солнца летом. Не поверите, но именно здесь самые веселые дятлы и белки. Потому что в этом месте особая энергетика, магия. Здесь дух Урала протягивает невидимую руку духу Сибири. Многие туристы, которые приезжают на так называемые туры выходного дня, это замечают, – рассказывает директор Сухоложского историко-краеведческого музея Наталья Ельнякова.

Возможно, так и есть на самом деле, ведь, стоя в беседке, которую называют «Храм воздуха», можно кинуть взгляд из Урала в Сибирь. Именно здесь пролегает географическая граница между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Но не только особой атмосферой притягивают туристов здешние места. Далеко за пределами Свердловской области известен расположенный в этих краях курорт «Курьи». Здравнице уже более 145 лет. Курорт был открыт на основе целебного ключа минеральных вод.

– Ступая на висячий мостик, я всегда всматриваюсь в чарующую красоту места. Сто лет назад здесь любил гулять прозаик Мамин-Сибиряк, а спустя полвека искал вдохновение поэт Степан Щипачев. Поистине историческое место, – добавляет Наталья Ельнякова.

Скала получила свое название из-за формы трех выдающихся выступов на склоне, расположенных прямо над рекой. Но, как и у большинства природных объектов Урала, есть и другие, окутанные легендами трактовки. В музее рассказали одну из сказок, трудно понять, из какого она века. Скорее всего придумали ее уже в советское время, когда турклубы водили подростков в походы.

Так вот, в далекие-далекие времена, когда в лесах было видимо-невидимо диких зверей, жили на Руси семь братьев и три сестры. Жили они в мире, почитали родителей, любили свою землю. Братья-богатыри охотились, сестры-красавицы занимались хозяйством. Как-то раз ушли братья с другими охотниками в дальние земли, а на их селение тем временем напали вогулы – кочевники. Разграбили и сожгли они все жилища, убили стариков, а женщин и детей забрали к себе в плен. К кочевникам попали и три сестры. Вернулись охотники в селение, увидели пепелища домов и бросились в погоню. Нагнав кочевников, вступили в бой. Но неравной была эта битва. Каменной стеной, плечом к плечу стояли семь братьев, защищали они своих сестер, каменной стеной и приняли смерть свою. Сестры бежали, но далеко уйти им не удалось – догнали их кочевники и окружили. Не захотели сестры сдаваться врагу, закололи себя кинжалами. Бросили кочевники тела сестер на растерзание собакам, но и этого не смогли они сделать – превратились сестры в три неприступные скалы, словно памятник не покорившимся девушкам.

В 2001 году постановлением правительства Свердловской области скала Три Сестры была объявлена геоморфологическим и ботаническим памятником природы. Этим же правовым актом охрана территории объекта возложена на Сухоложское лесничество. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 5 гектаров.

Опубликовано в №76 от 29.04.2022