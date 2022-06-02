Край нетронутой природы

Фото: Сергей Хандюков

Полюбоваться на самые высокие вершины Среднего Урала, посмотреть место крушения самолета, где до сих пор лежат его обломки, пройти по границе Европы-Азии. Все это может скоро стать доступнее для экотуриста. Волонтеры сейчас исследуют тропы охранной зоны Висимского заповедника, чтобы привести маршруты к современным стандартам.

– Мы сейчас стараемся делать упор на развитие пешего туризма. У нас он должен быть основным. К тому же необходимо людям объяснять, для чего нужны заповедники, чем они ценны, чем они вообще занимаются. Заповедники сегодня ведут деятельность и в сфере экотуризма. В наши задачи входит и просвещение, и развитие познавательного туризма. Люди должны понять, что самое ценное – это сам лес, – рассказывает директор Висимского заповедника Михаил Федоров.

В решении этой задачи заповеднику сейчас помогают участники сообщества «Ural Travellers.Уральские покатушки». Они собирают подготовленных волонтеров, которые займутся исследованием тропы «Веселые горы». Ее протяженность вместе с ответвлениями составляет 52 километра. Тропа проходит прямо по водоразделу на вершине гор, с которых текут реки, впадающие в Обь и Волгу.

– Основной трек составляет 38 километров плюс радиальные ответвления к разным точкам притяжения. Итого 52. В июне волонтеры должны пройти по этим маршрутам и заполнить чек-лист. В нем они опишут состояние троп, где нужно чистить, где можно оборудовать поляны для отдыха, также они будут наносить временную разметку. К тому же еще одна задача волонтеров – искать разные фишки, точки притяжения. Например, бобровая плотина, родник, необычное дерево, да все что угодно. Понимаем, дело нелегкое, потому что пройти за раз 16 километров не каждый сможет. Для этого нужны ребята подготовленные. Нам требуется не меньше 30 волонтеров. В июле состоится второй этап экспедиции. Волонтеры будут наносить непосредственно краской разметку через трафарет. В итоге тропы должны быть очищены, проходимыми. Примерно каждые три-пять километров должна быть организована поляна для стоянки. Там будут вода и бочка с дровами, – рассказал директор «Лаборатории внутреннего туризма», сооснователь сообщества «Ural Travellers.Уральские покатушки» Вячеслав Пестриков.

История заповедника

В прошлом году Висимский заповедник отметил свой юбилей – 50 лет. В 1971 году его создали ради сохранения типичной низкогорной среднеуральской темнохвойной тайги. По сути, на Урале нетронутых участков природы осталось очень мало. А здесь можно увидеть, какой она была 200–300 лет назад, еще до Демидовых. На сравнительно небольшой площади, всего 33,5 тысячи гектаров, представлено более половины флоры всего Среднего Урала. В 2001 году заповеднику был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО, его территория интересна с точки зрения организации комплексных исследований по влиянию хозяйственной деятельности на природу нашего региона.

Здесь водятся лоси, волки, медведи, бобры, рыси, енотовидные собаки и другие животные. Недавно работники учреждения обнаружили даже росомаху, нехарактерного представителя здешних широт. Местные егеря рассказывают, что животным тут вольготно живется, они не чувствуют угрозы со стороны человека и перестают его бояться. Очень часто дают себя фотографировать. На других территориях животные запуганы охотниками, браконьерами. В Висимском заповеднике охраняется около 30 видов животных и птиц, занесенных в Красные книги России и Свердловской области. Например, филин и сокол-сапсан.

По большому счету в самом заповеднике для туриста нет ничего интересного, если это не натуралист, которому природа интересна сама по себе. Здесь нет высоких вершин, нет рек, по которым можно сплавляться.

Зато это все есть в охранной зоне заповедника (участки, примыкающие к особо охраняемым природным территориям, где ограничиваются наиболее опасные для природы виды хозяйственной деятельности. – Прим.ред.). Тут туризм был развит еще с советских времен.

В 2001 году заповеднику был присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Фото: Сергей Хандюков

«Веселые горы»

В год в охранной зоне заповедника бывает около семи тысяч туристов. Немного, если сравнивать с природным парком «Оленьи ручьи». Возможно, сказывается отдаленность от областного центра – около 100 километров в сторону Нижнего Тагила. Тем не менее здесь самые высокие вершины Среднего Урала, река Сулем, по которой можно сплавляться, тропа «Веселые горы». Начинается она с посещения пасеки, где разводят пчел среднерусской (темной лесной) породы, в том числе и старинным способом. Пасечники используют специальные колоды (борти), которые размещают на деревьях, в основном на мощных вековых кедрах.

Далее на территории охранной зоны заповедника расположен эколого-туристский комплекс «Веселые горы». Он был создан для знакомства гостей с его природой без нарушения границ заповедной зоны. В 2014 году здесь сделали оборудованную тропу протяженностью полтора километра. Маршрут приводит путешественника к смотровой площадке на вершине горы высотой 625 метров, откуда открывается вид на Висимский заповедник, гору Старик Камень, Сулёмское водохранилище и дорогу в деревню Большие Галашки.

Почему «Веселые горы»? В ХVIII-ХIХ веках в этих местах ходили железные караваны по реке Чусовой. Их часто грабили разбойники. С награбленным они поднимались вверх по течению реки Сулем, то есть сюда. Здесь разбойники отмечали, кутили и веселились. Поэтому горы и называются Веселыми. Топоним «Веселые горы» вполне реальный. В своем произведении писатель Алексей Иванов об этом упоминает. Правда, в контексте старообрядцев.

Оборудованная тропа протяженностью 1,5 километра ведет к смотровой площадке. Фото: Сергей Хандюков

Точки притяжения

На маршруте есть несколько интересных достопримечательностей. Среди основных – самая высокая вершина Среднего Урала гора Старик Камень.

Она является природным памятником регионального значения. Ее высота 755 м над уровнем моря. Скрывается гора в лесу. Старик Камень представляет собой массивный кряж в виде гребня, протянувшийся на 300 метров. Гора покрыта горной растительностью – карликовыми березками и сосенками. Перед самой вершиной начинаются курумники – каменные реки. Это россыпи камней разного размера.

Как и о большинстве гор, о Старике Камне сложено немало баек. К примеру, старинная мансийская легенда гласит, что в гору умел обращаться вечно странствующий по тайге дух леса, хранитель здешних мест. Он заводил путников в непролазную чащу, попадаясь им на глаза в виде дряхлого старика, а потом внезапно исчезал, превращаясь в камень.

Еще одна точка притяжения – место крушения самолета Ли-2. Борт вылетел из Куйбышева (ныне Самара. – Прим.ред.) рано утром 12 мая 1942 года, директор авиационного завода Матвей Шенкман спешил в Нижний Тагил: на Уралвагонзаводе налаживали выпуск бронекорпусов для штурмовика. Работу «смежников» нужно было проконтролировать и ускорить. Однако над Средним Уралом стояла нелетная погода. Пилот выбрал слишком низкую высоту, и самолет врезался в склон горы Оборотной; упало воздушное судно буквально плашмя на гору. Части Ли-2 до сих пор лежат на месте крушения: два двигателя, шасси, разные мелкие части. На это место будет отдельная радиальная линия с основной тропы. У волонтеров есть идея облагородить эту площадку.

– Ростуризм сегодня делает большой упор на национальные тропы. У нас есть мечта – организовать Большую Уральскую тропу, которая объединит треки маршрутов от Южного до Северного Урала. Мы такой маршрут составили и отправили в Ростуризм. Что будет дальше, увидим, – заключил Вячеслав Пестриков.

Озер у Висимского заповедника нет, но есть три болотистые местности. Фото: Сергей Хандюков