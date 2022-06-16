Мистические тайны Синей горы

Фото: Дмитрий Криницын

Сбор заявок на присвоение звания «Достояние Среднего Урала» завершился. Экспертный совет сейчас изучает объекты, из 104 необходимо выбрать 15, именно они войдут в бюллетень для народного голосования. «ОГ» рассказывает о номинантах. В этот раз – история таинственного места, где можно увидеть орхидеи.

Живописная Синяя гора (ее высота 552 метра над уровнем моря) расположена недалеко от поселка Баранчинский. Склоны покрыты лесом, а на вершине – скалы и две ретрансляционные вышки. В километре от горы – красивейший природный объект, расположенный на этом же горном массиве – Кудрявый камень. Он немного выше – 566 метров. Дорога к нему хуже и далеко не на каждом транспорте можно туда добраться. Зато пешком и бегом – в самый раз.

– Это реально уникальные места, с первозданной природой, которой не так много осталось на промышленном Урале. И мы гордимся, что здесь, в наших краях, природа практически нетронута. Горы всегда полны людьми. На Синюю ходят даже пенсионеры со скандинавскими палками, много бегунов тренируется, велосипедистов. Зимой там вообще нашествие отдыхающих с санками, ватрушками. Приезжают семьями со всей области отдохнуть, подышать чистейшим воздухом и сделать классные фото. В связи с перепадами температур, лес зимой стоит как будто в кружевах, обалденное зрелище. Даже художник Васнецов поразился красотой нашей Синей горы, когда путешествовал по Уралу. Также в его картинах есть произведение Гора Благодать, – рассказывает местная жительница Марина Цикун.

Кудрявый камень – вершина с шиханами Синей горы. Название свое шиханы эти получили за причудливую форму. Со скал открывается красивая панорама, отсюда видны Кушва, гора Качканар, немного Нижний Тагил и Невьянск, а также заводы Нижнетуринский, Лайский и Баранчинский.

Синяя гора является геоморфологическим, геологическим, археологическим и ботаническим памятником природы Свердловской области. Здесь встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу Среднего Урала.

Интересно это место и как археологический памятник. Первые раскопки на горе провел краевед Пауль Рикерт в 1959 году. Годом позже здесь работала экспедиция Нижнетагильского краеведческого музея под руководством Амалии Россадович. На скалистой вершине заложили раскоп площадью 55 квадратных метров. Исследователи вскрыли несколько кострищ с древесным углем, обожженными костями и обломками тиглей (емкостей для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления материалов. –Прим.ред.). Согласно полученным данным, на горе располагались жертвенник и плавильное место. Тут найдено 1288 предмета: кости животных, керамика с крестовым и гребенчатым орнаментом, бляшка с изображением двух человеческих фигур, граненая металлическая бусинка, обломок перстня и т.д. Некоторые из них представлены в Нижнетагильском краеведческом музее. Находки датировали ранним железным веком и средневековьем.

Любка двулистная

Массив Кудрявый камень славится неповторимой флорой. Это уникум Среднего Урала. Здесь есть шесть видов дикорастущих орхидей, занесенных в Красную книгу Среднего Урала. Например, Любка двулистная (с ее кремово-белыми цветами и нежнейшим ароматом во время цветения). Это растение распространено довольно широко по всему массиву. Пальчатокоренник мясо-красный по своей красоте может соперничать даже с садовыми цветами, в сырых местах здесь замечено несколько экземпляров. Также там произрастают три вида краснокнижных папоротников. Но не только цветами красивы и знамениты здешние места, также встречаются сосны и лиственницы возрастом около 200 лет. Здесь любит гнездиться и сокол-сапсан, который занесен в Красную Книгу России.

Кудрявый трейл

Одна из достопримечательностей здешних мест создана человеком – это телебашня. Третий по высоте объект связи в регионе, высота сооружения 110 м. С телебашни ведется трансляция 20 каналов в цифровом формате. В зоне охвата сигналом проживают около 132 тысяч человек. В 2021 году Баранчинской телевышке исполнилось 60 лет. Интересна туристам и заброшенная узкоколейная железная дорога Кушва-Сылвицкая (Коноваловская). Она находится в 10–15 км от горы Синяя. По ту и другую стороны Уральского хребта на 112 километрах трассы были размещены девять станций. Ее особенностью было то, что путь пересекал уральский хребет.

Житель Баранчинского Дмитрий Криницын уже несколько лет организует пешие туры на Синюю гору, легкоатлетические забеги, исследует новые тропы.

– Я организовал сначала пешие маршруты, затем забеги «Кудрявый трейл». В будущем мы планируем добавлять к уже готовым трассам еще больше интересных участков. Но активности у нас не только летом. К примеру, силами местных любителей лыжного спорта мы во второй раз провели соревнования по лыжным гонкам «Синегорская снежинка». 25 июня состоится пробег «Синяя гора». Участники активно регистрируются.

Фото: Дмитрий Криницын

Место силы

Эти места не были бы так интересны, если бы не флер мистики, легенд и оккультизма. Таинственное прошлое помогает завлекать своего туриста. Любителей мистики интересуют горные пейзажи прежде всего, как места силы. Историк Ирина Жданова говорит, что на Синей горе когда-то была пещера, в которой с XIX века проводили молебен субботники (иудейское/иудействующее движение, зародившееся среди русских в конце XVIII века, последователи которого соблюдают субботу, совершают обрезание и другие предписания иудаизма. – Прим. ред.). В книге «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (Екатеринбург, 1902) говорится: «Вблизи завода находится гора Синяя, состоящая из трёх скал, разделённых между собою глубокими пропастями… Вершина Синей горы известна под названием Кудрявого камня данным ей по замечательной затейливости контуров скал, венчающих гору. Вершина Кудрявого камня служит еженедельным сборищем особой религиозной секты субботников, довольно сильно распространённой в заводе». На горе они совершали свои молебны. Потом, якобы, вход в эту пещеру был замурован. Однако среди местных жителей ходят слухи, что субботники снова сделали ход в эту пещеру. Гора считается для приверженцев данной веры святым местом. Поэтому поселок Баранчинский стал неким связующим звеном этого движения.

– Также святым местом Синяя гора была и для вогулов (прежнее название народности манси. –Прим. ред.), которые испокон веков жили здесь. Они совершали шаманские ритуалы в своей жертвенной чаше. На территории горы найден огромный жертвенник. Все экспонаты, в том числе и хорошо сохранившиеся братья-близнецы хранятся в музее в Нижнем Тагиле, – добавляет Жданова.

Местные жители верят – те, кто побывал в этих краях, обязательно захотят вернуться. Они уверены, здесь находится место силы. А тем, кто не сомневается, предлагают подняться на высоту 552 метра над уровнем моря и почувствовать спокойствие и умиротворение...

Фото: Дмитрий Криницын