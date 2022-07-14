Кузница России

Надеждинский завод. Электросталеплавильный цех. Запечатлён процесс слива шлака после разливки. Фото: предоставлено предприятиями

День металлурга для Урала – праздник особый. Ведь металлургия – ключевая отрасль экономики региона. Становление индустрии и начало заводского строительства являются важной вехой в истории не только Урала, но и всей страны.

Наиболее значимым этапом в истории отрасли считается период развития промышленных металлургических центров и формирования горнозаводских округов в первой половине 18 века. Они характеризуются достаточно быстрым строительством крупных предприятий. В 18–19 веках на Урале и в Прикамье было построено 2019 горных заводов различной специализации: чугунолитейных, медеплавильных, железоделательных. Характерной спецификой уральских горных заводов было обязательное наличие плотины и пруда, которые обеспечивали действие заводских механизмов через водяные колеса. Поэтому строились они в непосредственной близости от реки и залежей руд.

Сегодня металлургия является основой экономики Свердловской области. Предприятия региона занимают значительную долю в общем объеме российского производства металлопродукции, а по ряду товарных позиций в мировом и европейском производстве. Основной специализацией предприятий черной металлургии региона является выпуск так называемого «транспортного» металла (рельсы), а также сортового и листового проката, труб. Предприятия цветной металлургии осуществляют выпуск алюминиевой, медной, титановой продукции, а также продукции спецметаллургии.

400 видов металлопроката

Надеждинский металлургический завод (НМЗ) был заложен в мае 1894 года как сталерельсовое предприятие для поставки рельсов для Транссибирской магистрали. И уже через два года выдал первую продукцию (в 2021 году отмечалось 125-летие этого события).

С конца 19 века завод не останавливал производство по выплавке стали. Своей продукцией – железнодорожными рельсами, которыми был полностью уложен Транссиб, предприятие связало центральную часть России и русский Восток.

Надеждинский завод – градообразующее предприятие, благодаря которому основан город металлургов – Серов.

– Территория завода – одно из самых старых заселений в Серовском городском округе, созданное по принципу древнерусского детинца, вокруг которого обустраивался посад-город. Даже улицы города изначально носили название «линии». Самое старое сооружение – водонапорная башня 1895 года постройки находится на территории предприятия и является визитной карточкой как завода, так и города, – рассказывает директор НМЗ Дмитрий Штин.

В самые сложные для страны годы завод неизменно был на переднем крае. Одним из первых перешел на выпуск оборонной продукции в годы Первой мировой войны. В период Великой Отечественной выдавал качественную сталь для производства танков, самолетов, боеприпасов. Надеждинский завод впервые в мировой практике освоил выплавку феррохрома в обычных доменных печах. За трудовой подвиг был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В галерее славы НМЗ – Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Лауреаты Государственных премий.

Сегодня в структуру предприятия входят агломерационный, доменный, электросталеплавильный, крупносортный, сортопрокатный и калибровочный цеха. Здесь производится порядка 400 видов сортового высококачественного металлопроката. Продукция завода поставляется предприятиям автомобильной, электротехнической, авиационной, машиностроительной и других отраслей промышленности. Потребителями серовского металлопроката являются свыше 1000 предприятий более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Завод ориентирован на российских потребителей и поставляет на внутренний рынок свыше 90% продукции.

Виктор Петрович Рахманов, председатель совета ветеранов предприятия: – Наш завод из поколения в поколение передает традиции трудовой деятельности, сегодня много молодежи на предприятии, кто пришел работать по примеру отца или деда, заводские династии насчитывают сотни лет. Да, на заводе реконструированы еще не все цеха, но мы держим марку. Коллектив производит высококачественный сортовой металлопрокат, за которым к нам едут со всех регионов страны.

Работа кипит

История Нижнесалдинского металлургического завода (НСМЗ) берет начало в 1760 году, когда был пущен в действие Салдинский железоделательный завод, принадлежащий Никите Демидову. На заводе производилась переработка чугуна в железо кричным способом. Топливом для нагрева чугуна служил древесный уголь, силовой мощностью завода служили водяные колёса.

В 1840-х годах на заводе внедряется более совершенный способ выделки железа методом пудлингования. Устанавливаются первые катальные машины – прообраз прокатных станов, работающие от водяного колеса. К 1870 году на предприятии развивается доменное производство, появляется жидкий чугун. Переворот в технике передела чугуна в сталь или в железо был сделан изобретателем Генри Бессемером. Он предложил продувать воздух через расплавленный чугун в особых грушевидных печах, называемых конверторами, для удаления из него углерода и кремния.

– Нижнесалдинский завод в годы гражданской войны переживал (1917–1922 гг.) трудные времена. Порой просто не работал. Однако с началом советского периода производство стало налаживаться. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) с завода на фронт ушли 30 % кадровых рабочих, на их место пришли жены, сестры и дети. Работали по 12 часов без выходных. В то время завод выпускал никелевую сталь для оборонной промышленности, был организован цех № 1 для изготовления боеголовок к бесствольной артиллерийской установке БМ-13 («Катюша»). Производительность продукции для фронта секретного цеха весь период ВОВ составляла до 8 000 штук в месяц, – рассказала заведующая музеем истории НСМЗ Марина Упорова.

Сегодня Нижнесалдинский металлургический завод производит детали верхнего строения железнодорожных путей. Здесь на постоянной основе проводится работа по освоению новых видов продукции профильного назначения. Также на предприятии реализована программа по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу нового вальцетокарного станка.

– В период с января по июнь текущего года проведены пусконаладочные работы. В данный момент станок находится в работе. Реализация проекта позволит НСМЗ улучшить качество нарезки профиля на прокатных валках, а также сократить время на обработку. В общем, работа у нас кипит, – рассказал исполнительный директор Эдуард Абрамов.

На предприятии также рассказали, что сейчас здесь ведутся работы по строительству новой нагревательной печи в прокатном цехе взамен устаревших. Это в свою очередь позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции и улучшит условия труда персонала цеха.

НМЗ. Мастер печного пролета Александр Александров. Фото: Фото предоставлено предприятиями

Высокое качество выпускаемой продукции – главный принцип Нижнесалдинского завода. Фото: Фото предоставлено предприятиями

В настоящее время Нижнесалдинский металлургический завод ведёт производство в двух цехах: прокатный и цех рельсовых скреплений. Фото: Фото предоставлено предприятиями

История НСМЗ берет свое начало в 1760 году, когда был пущен в действие Салдинский железоделательный завод, принадлежащий Никите Демидову. Фото: Фото предоставлено предприятиями