Уральский рок претендует на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала»

Свердловский рок 1970–2000-х претендует на присвоение общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Уникальное явление, символами которого являются такие группы-бренды, как Nautilus Pompilius, «Агата Кристи», «ЧАЙФ». Выдвинул его на соискание этого звания Александр ПАНТЫКИН.

Первопроходцы

Путь Александра Александровича Пантыкина к почетному статусу «дедушки уральского рока» начался еще со школьной скамьи. В далеких 70-х в свердловской школе № 45 четверо старшеклассников создали рок-группу «Слепой музыкант». Коллектив отличался от всех ранее существовавших тем, что сочинял свои песни. В его состав вошли вокалист и гитарист Игорь Скрипкарь, клавишник Александр Пантыкин, барабанщик Иван Савицкий и бас-гитарист Виктор Парфёнов. Первый концептуальный концерт тогда еще малоизвестные молодые рокеры дали в марте 75-го во Дворце пионеров.

– Тренд свердловского рока появился вместе с этой группой, потому что тексты и музыку начали писать более-менее профессиональные поэты и композиторы, – говорит Александр Пантыкин.

Спустя пару лет участники стали студентами, и группа со школьных задворок переехала в здание Уральского госуниверситета на Куйбышева, 48 а. Тогда же провели ренейминг – группа стала называться Музыкальная студия «Сонанс». В состав добавились новые участники, в музыкальную стилистику – свежие идеи.

Свердловский Рок начинался с.. Первая группа – «Слепой музыкант», основана в 1973 г. Первый концерт с песнями собственного сочинения – 15 марта 1975 г. Первый, записанный в Свердловске рок-альбом («Шагреневая кожа», муз. студия «Сонанс») – 1980 г. Первый рок-фестиваль («Рок-фестиваль Архитектурного института») – 1981 г.

Первый рок-альбом

«Сонанс» стала первой группой, выпустившей в Свердловске рок-альбом – «Шагреневая кожа». В нем было 5 композиций. А спустя всего полгода коллектив распался на «Урфин Джюс» и «Трек».

«Урфин Джюс» впоследствии стал первой широко известной свердловской группой, чьи хиты узнавали меломаны в разных уголках СССР. Тексты песен для коллектива писал Илья Кормильцев, который позже стал автором Nautilus Pompilius.

– Прежде всего мы хотели научиться писать собственные песни. Рок зародился в середине XX века, однако до нас тенденция дошла лишь к 70-м. Наша музыка понравилась слушателям, поэтому был интерес ее создавать, – вспоминает Александр Пантыкин.

Свердловский рок-клуб

В июне 1981 года по инициативе комитета комсомола Свердловского архитектурного института состоялся первый рок-фестиваль. На сцену ДК «Автомобилист» (ныне – Свято-Троицкий кафедральный собор. – Прим. ред.) тогда вышли 7 групп. На следующий день бюро обкома ВЛКСМ провело экстренное собрание – организаторам поставили в вину, что они не осуществили «идеологический контроль» и невнимательно отнеслись к текстам групп. Экскурсовод и соавтор книги «Музыкальный Екатеринбург в движении времени» Светлана Толмачёва рассказала, что фестиваль на призы САИ (Свердловского архитектурного института) стал одним из самых больших событий в рок-истории Свердловска.

– Самым трудным для наших рокеров был 1985 год – в городе не было ни одного легального рок-концерта! Даже первое выступление группы «ЧАЙФ» 29 сентября 1985 года в ДК МЖК (ныне Центр культуры «Молодежный». – Прим. ред.) организовали «по договоренности, для своих». Ситуация усугублялась хождением «черных списков» музыкантов по всей стране. В них упоминались «Урфин Джюс», Nautilus Pompilius и другие команды, – делится Светлана.

«Легализовали» уральский рок только в 1986 году, когда музыканты получили разрешение на создание Свердловского рок-клуба. Первое оргсобрание состоялось 15 марта того же года в ДК им. Свердлова, в комнате № 64, где и стал базироваться рок-клуб. Свое существование он прекратил вместе с распадом СССР и переименованием столицы Урала в Екатеринбург в 1991 году.

Звездный парад

Самым ярким в истории уральского рока стал период 1981–1986 гг., тогда на сцену впервые вышли легендарные свердловские группы:

Nautilus Pompilius – основана в 1982 году Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Музыканты записали первую демопластинку «Али-Баба и 40 разбойников». Уже летом следующего года на свет появился полноценный дебютный альбом «Переезд», с которого начинается официальная дискография группы.

«Агата Кристи» – основана в 1985 году Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем (первое название ВИА «РТФ УПИ»), одна из самых популярных российских групп 1990-х. На фестивале Свердловского рок-клуба в 1988 году группа произвела фурор.

«ЧАЙФ» – основана в 1985 году Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым.

– Наш первый концерт состоялся в 1985 году. Пришло человек 120, в том числе весь музыкальный бомонд Свердловска. На сцене был очень странный состав: я с 12-струнной гитарой, Владимир Бегунов с 6-струнной или бас-гитарой и Олег Решетников играл на таком тройничке: хэт, рабочий и тарелка или на ксилофоне. Концерт был очень классный, с совершенно необычными для Свердловска саундом и подачей, – делится воспоминаниями лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин.

Публика одобрила «ЧАЙФ» на первом же фестивале Свердловского рок-клуба.

«Настя» – основана в 1986 году после ухода Анастасии Полевой из группы Бутусова. С вокалисткой выступали музыканты Nautilus Pompilius и «Урфин Джюс». Позже состав команды поменялся, в 1993 году она переехала в Санкт-Петербург.

«Смысловые галлюцинации» – группа основана в 1989 году, стала последней, принятой в Свердловский рок-клуб. До 2000-го музыканты не были известны, пока в ротацию радиостанций не попали несколько песен, среди которых – «Вечно молодой» и «Розовые очки», ставшие саундтреками к фильму «Брат 2».

Вы о них еще услышите

Ближе к нулевым в Екатеринбурге появилась группа «Сансара». Сейчас коллектив выступает на крупных российских фестивалях. Дискография насчитывает 12 альбомов. Александр Гагарин – лидер группы рассказывает, что в начале творческого пути ему помогали старшие товарищи:

– Все музыканты Свердловского рок-клуба оказали влияние. Я многим лично благодарен до сих пор и навсегда. Они заложили своего рода фундамент. Условно – овсяная каша, на которой я вырос (смеется). Поначалу, конечно, старались равняться на старших коллег, позже перестали и, надеюсь, сумели создать что-то новое.

В 2004 году свои песни публике показал коллектив «Курара». Лидером был и остается Олег Ягодин – вокалист, клавишник и автор песен. Группа выпустила уже 9 студийных альбомов.

Владимир Шахрин, лидер группы «ЧАЙФ»: – Феномен свердловского рока в том, что он был провинциальным явлением на уровне столичной музыки. Точно такие же – парни, инструменты и настрой. Но представьте, как необычно: были Москва, Питер – и вдруг еще и Свердловск, который был не хуже, более того, по многим позициям и интереснее. Мы на Урале все стараемся делать хорошо, неважно что – экскаваторы, музыку или цветок для Хозяйки медной горы.