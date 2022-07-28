Деревня из прошлого

Алапаевский район мог быть обычной точкой на карте Свердловской области, если бы не село Нижняя Синячиха. Почти полвека здесь функционирует Музей деревянного зодчества, где хранятся экспонаты, не имеющие аналогов в мире. В первую очередь это уникальная коллекция уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта. Она собиралась краеведом Иваном САМОЙЛОВЫМ более тридцати лет и до сих пор продолжает пополняться.
Зарождение росписи
Маляры-красильщики пришли на Урал из Вятской губернии и с реки Кармак, которая находится на границе с Тюменской областью (их так и называли «кармацкие» или «тюменские») — сейчас это Тугулымский район. Об их промысле, получившем широкое распространение, писала местная печать.
Расцвет народной росписи на Среднем Урале пришелся на XIX – начало XX веков. Самый ранний памятник из найденных Иваном Самойловым – прялка из деревни Грязнуха, датированная 1869 годом. Художники оставляли дату работы и свой автограф прямо среди росписи.
– Работа красильщиков хорошо оплачивалась. В 1897-м за роспись избы и белой горницы брали 40 рублей – а корова в то время стоила 15 рублей. Поэтому малоимущие крестьяне просили расписать не сразу всю избу, а только, например, простенки между окнами, – рассказывает главный хранитель музея Анастасия Загайнова.
Домовая роспись отражала единство человека с окружающей природой, радостное оптимистичное мироощущение, народную мечту о красивой райской жизни. Художники любили делать человека героем картинок лубочного содержания, иногда с пояснительными надписями. Писали не только жанровые, бытовые сценки, но и отражали исторические события – например, изобретение паровоза или строительство великой Транссибирской магистрали.
На дрова пустить не дал
В 1946 году Иван Самойлов вернулся в родной Алапаевский район. Герой войны, командир пулеметной роты, орденоносец. Устроился инженером-землеустроителем. Работа была связана с частыми разъездами по деревням. В одной из них в крестьянском доме Самойлов увидел деревянные доски с рисунками, которые уже лежали на поленнице – их хотели пустить на дрова. Это оказался расписной простенок (часть стены между проемами окон или дверей). Иван Данилович выкупил доски. Так началось его увлечение, ставшее в итоге делом всей жизни.
Речь шла в буквальном смысле о спасении настенной росписи как явления. Она в основном находилась в старых избах, а их в то время начали активно распиливать на дрова. Помимо домовой росписи Иван Самойлов привозил в свою небольшую квартиру в Алапаевске найденные в поездках по региону образцы ткацкого мастерства, старинные книги. Когда места в квартире стало не хватать, в дело пошли амбар и другие помещения.
– В первые годы Иван Данилович занимался поиском и приобретением предметов народного искусства стихийно, потом – все более системно. Коллекция уральской народной живописи в основном была сформирована к 70-м годам XX века, но ее пополнение продолжалось и в последующие годы. За 30 лет Иван Самойлов обследовал десять районов Свердловской области, обнаружив настенную роспись в 71 населенном пункте, большинство из них были именно в Алапаевском районе, – говорит Анастасия Загайнова.
Итогом этой работы стало открытие в 1978 году музея по инициативе Ивана Самойлова. Сейчас его коллекция включает в себя без преувеличения монументальные предметы: расписанные сени, интерьеры изб, горницы, стены, простенки, потолки, двери, голбцы (в деревянных избах – конструкция всхода на печь. – Прим. ред.), полати (лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью. – Прим. ред.) и многое другое. Музейные объекты в полной мере воссоздают традиционную модель старой русской деревни. Отдельные образцы экспозиции достигают четырех-пяти метров в длину и трех в высоту. Коллекция ежегодно пополняется новыми артефактами.
Есть в музее и поистине уникальные экспонаты, к примеру, крестьянская усадьба XVII века.
– Это самая старая и одна из наиболее интересных построек музея-заповедника. Рядом с избой расположен амбар с навесом и колодец с журавлем. У забора колода для кормления лошадей из ствола огромного дерева в несколько обхватов. По числу годовых колец установлен его возраст – 234 года, – рассказывает директор музея Валентина Ращектаева.
Иван Самойлов скончался в 2008 году. В этом году жители села установят памятник в честь основателя музея.
Дело не забыто
– К сожалению, раньше мы недооценивали наше культурное наследие. Порой из-за невежества уничтожали то, что имело большую архитектурно-художественную ценность. Помимо гражданских построек, пострадало и много культовых. К 1987 году в Алапаевском районе исчезли 57 деревянных церквей и часовен. А ведь уральские мастера-плотники с помощью простого топора достигали уровня высочайшего искусства, создавая строения поразительной красоты. Поэтому у каждого музейного строения своя судьба, своя неповторимая история, – говорит Валентина Ращектаева.
Музей хранит не только старинные постройки. Здесь не забывают также и о народном художественном промысле, фольклоре, различных обрядах. В Нижней Синячихе широко празднуют традиционные русские праздники. Например, в августе жители готовятся с размахом отметить Яблочный Спас. По такому случаю сюда приезжают туристы и жители окрестных деревень – как это было два-три века назад.
– На территории музея развернутся лавки с изделиями местных мастеров рукоделия. На празднике гости смогут отведать блюда традиционной русской кухни. Здесь выступят гармонисты, балалаечники, будут звучать частушки. Дополнят праздничное веселье спортивные соревнования: поднятие двухпудовой гири, русская борьба, городки, лапта, перетягивание каната, – перчислила Валентина Ращектаева.
- Опубликовано в №134 от 29.07.2022