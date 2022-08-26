Флагман российской оборонки

У проходной Уралвагонзавода на пьедестале стоит легендарная «тридцатьчетверка». Фото предоставлено пресс-службой УВЗ

Уралвагонзавод вошел в финальный список претендентов на народное звание «Достояние Среднего Урала». Сегодня УВЗ – символ Нижнего Тагила, промышленного Урала и российского танкостроения. А начиналась история оборонного предприятия с производства вагонов – первый состав сошел с конвейера 11 октября 1936 года.

От платформ – до космоса

Строительство завода началось в 1931 году. Над проектом работали три тысячи советских инженеров. Уже спустя пять лет предприятие выпустило первую продукцию. Всего за предвоенный период (1936–1941 гг.) УВЗ изготовил 35 400 платформ, полувагонов и крытых вагонов. Это в два раза больше, чем сделали все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой (1928–1932 гг.) и второй пятилеток (1933–1937 гг.).

Осенью 1941 года по решению Государственного комитета обороны на Уралвагонзавод были эвакуированы 12 предприятий из западных районов СССР. Так был создан Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна. Потребовалось всего два месяца для перепрофилирования предприятия с вагоностроения на выпуск танков Т-34. Уже 18 декабря был собран первый танк, а в конце декабря эшелоны «тридцатьчетверок» отправились на фронт.

С танка Т-34 фактически началась российская конструкторская школа танкостроения, которая развивалась в стенах Уралвагонзавода. После окончания Великой Отечественной войны на предприятии действовали и совершенствовались два равнозначных направления: производство бронетехники и подвижного состава.

В 1954 году на УВЗ началось производство криогенной техники. Предприятие внесло значимый вклад в проектирование и изготовление систем и оборудования для запуска искусственных спутников Земли и пилотируемых орбитальных кораблей, в том числе корабля «Восток-1», на борту которого в космос впервые стартовал Юрий Гагарин, а также многоразовой космической системы «Энергия-Буран».

Сложные 90-е

После развала СССР у УВЗ, как и у большинства промышленных предприятий, возникли проблемы. Разбираться со сложностями переходного периода пришлось Николаю Малых, возглавившему завод в 1997 году. Это время хорошо помнит тогдашний заместитель генерального директора Виктор Полявин:

– Завод тогда находился в архисложном положении: зарплату не выплачивали месяцами, на предприятие «накатывал» криминал. Николаю Александровичу было очень тяжело, но он выдержал. Самое главное – он опирался на коллектив. И хорошее слово подобрал для коллег – соратники. А они называли его героем.

Николай Малых (1948–2021 гг.) Окончил Уральский политехнический институт (1979), инженер-металлург. В 1966 году пришел на Уралвагонзавод слесарем-инструментальщиком на криогенное производство, позже работал инженером-технологом, с 1987 по 1988 год был заместителем начальника цеха, заместителем генерального директора предприятия. С 1997 по 2009 год возглавлял УВЗ. Автор 29 изобретений, одного промышленного образца, соавтор восьми изобретений. Автор 5 печатных работ. Фото: предоставлено пресс-службой УВЗ

Николай Малых сделал акцент на диверсификации производства. Завод начал выпускать погрузчики универсальные малогабаритные, экскаваторы и тракторы. До сих пор эта техника трудится в разных уголках страны. Удалось сохранить и танковое производство.

Сегодня завод производит для Российской армии самые современные машины, которые помогают нашим военным выполнять боевые задачи.

– Без энергии Николая Александровича, его таланта и искренней любви к заводу и его людям страна могла потерять Уралвагонзавод. Возглавив его в сложнейшие 90-е годы, он смог не только сохранить научно-технический и кадровый потенциал, но и вывести УВЗ на мировую арену, что придало новый импульс в развитии российского танкостроения, – отметил генеральный директор Концерна УВЗ Александр Потапов.

Броня крепка

Легендарный танковый конвейер Уралвагонзавода, с которого сошло более 100 000 боевых машин Фото: предоставлено пресс-службой УВЗ

На Уралвагонзаводе расположен единственный в стране танковый конвейер и создан единственный в мире танк третьего послевоенного поколения – Т-14 на платформе «Армата». Всего за время существования предприятие выпустило свыше 100 тысяч единиц бронетехники и более 1,145 миллиона изделий подвижного состава.

– Сила нашего завода, конечно же, в наших людях. Мы сами готовим кадры. На УВЗ сформирована научная школа. Заводчане получают высокие государственные награды за трудовые достижения: почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ», «За особые заслуги в области российского машиностроения» и так далее, – рассказывает Александр Потапов.

В День танкиста, 13 сентября 2021 года, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Уралвагонзавода знаком «За успехи в труде». Нижнетагильское предприятие первым в России было удостоено этой высокой государственной награды.

Сегодня Уралвагонзавод является основным производителем бронетанковой техники в России, который выполняет важнейшие задачи, поставляя современную спецтехнику в Российскую армию.

На позициях универсальной технологической линии нанесения лакокрасочного покрытия одновременно может окрашиваться 64 изделия подвижного состава Фото: предоставлено пресс-службой УВЗ