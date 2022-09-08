Место, где живет история

Фото: Пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Оговоримся сразу, чтобы охватить всю коллекцию Музейного комплекса одной газетной статьи или даже серии публикаций недостаточно. Не хватит и одного дня, чтобы обойти всю экспозицию и детально вникнуть в историю каждого экспоната. Их собрано более 12 тысяч. И это далеко не мелкие значки, архивные документы или костюмы. Самолеты, корабли, танки, железнодорожный транспорт и даже карьерный БелАЗ – все в полную величину.

Фото: Полина Зиновьева

– Недавно у нас появился БелАЗ высотой более семи метров. Он мгновенно стал популярным. Каждый посетитель хочет сделать фотографию на фоне этой двухсотсорокатонной махины. Мы привезли его из Кемерово, на сборку ушло две недели, – рассказывает заместитель директора Музейного комплекса Елена Филатова.

Вдумайтесь, ежемесячно на площадке бывает более 250 тысяч посетителей, население небольшого города. Объект по праву вошел в список проекта «Достояние Среднего Урала».

История Музейного комплекса УГМК началась в 2005 году с открытой экспозиционной площадки, на которой были представлены образцы исторической военной техники. Сейчас в состав Музейного комплекса в Верхней Пышме входят четыре выставочных центра: Музей военной техники, Музей автомобильной техники, Музей авиации «Крылья Победы», выставочный центр «Парадный расчет» и открытая экспозиционная площадка площадью более 9 Га.

По словам заместителя директора Музейного комплекса Елены Филатовой, в планах строительство еще нескольких выставочных центров и пополнение существующей коллекции.

Многие экспонаты, представленные в Музейном комплексе, несмотря на свой почтенный возраст, на ходу. Ежегодно 9 мая, в День Победы, танки и другие боевые машины участвуют в торжественном шествии в Верхней Пышме. Автомобили – некоторым из них под сотню лет – выезжают на ретро-ралли.

Музей военной техники

Фото: Полина Зиновьева

Музей военной техники сейчас считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля, наряду с музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Саратова. В коллекции музея более 100 единиц военной техники, уникальное собрание отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил начиная с XVIII века до наших дней.

– Военная техника представлена у нас не только советскими машинами, но и зарубежными образцами производства Германии, Англии, США. К примеру, немецкий истребитель Messerschmitt Bf.109 G подняли со дна озера в Мурманской области. Есть легкий танк Т-37 А, обнаруженный на местах боев Советско-финляндской войны. Это первый советский серийный плавающий танк. Практически все эти машины были потеряны в начальный период Великой Отечественной войны, – рассказывает экскурсовод Максим Бородин.

В музее также представлен единственный в своем роде макет бронетрактора. Такая техника изготавливалась на Харьковском тракторном заводе. Весной 1941 года был задуман проект по переоборудованию тракторов в военную технику. Их обшивали бронелистами. Всего было выпущено порядка 150 единиц бронированных тракторов. Однако в мае 1942 года последние сохранившиеся образцы уничтожили в битве за Харьков.

С 2011 года Музей военной техники УГМК является Общественным филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. На открытой площадке отражен в том числе подвиг железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Полноразмерный макет станции «Узловая» воссоздан по фотографии 1943 года. На путях стоят основные типы военных эшелонов. «Теплушки» – наскоро переделанные «товарняки» для перевозки солдат, пассажирские и санитарные вагоны, которые использовали как передвижные госпитали, – все они настоящее, произведенные в 40-х годах прошлого века и отреставрированные.

«Парадный расчет»

Выставочный центр «Парадный расчет». В его экспозиции представлены ходовые образцы военной техники периода 1930–40-х годов, которые ежегодно принимают участие в торжественных шествиях в Верхней Пышме в честь Дня Победы. Всего на экспозиционной площади 3 тыс. м² размещены более 50 единиц техники: грузовые машины, бронеавтомобили, танки Т-34–76, Т-35, КВ-1 и другие. Такая же техника принимала участие в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади. ИС-2 и ИСУ-152 являлись участниками Парада Победы 24 июня 1945 года.

Музей автомобильной техники

Фото: Полина Зиновьева

В 4-этажном здании на площади 12 тысяч квадратных метров представлена 130-летняя история транспорта в нашей стране и мире. В коллекции более 600 советских и зарубежных ретроавтомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств, включая реплику самого первого автомобиля, созданного Карлом Бенцем.

– Один из самых редких экспонатов – это ярко-красный автомобиль марки Heine-Velox с деревянными и медными вставками. Он чем-то напоминает музыкальный инструмент. А все потому, что создатель фирмы Густав Гейне, немецкий иммигрант, занимался профессиональным изготовлением фортепиано. А в свободное от работы время начал делать машину своей мечты по собственным чертежам. Всего он изготовил пять штук Heine-Velox. Главная фишка заключалась в том, что никому свое творение он не продавал. Вплоть до смерти создателя все автомобили данной марки находились в одной семье. Впоследствии машины распродали по частным коллекциям. Одна из них здесь, – рассказал главный специалист по экспозиции Андрей Зимин.

Экспозиция отечественного автопрома начинается с первых крупносерийных машин Горьковского автозавода начала 1930-х годов. Центральное место отведено автомобилям высшего класса. Представлены машины, обслуживавшие руководство СССР с 30-х до начала 90-х годов, включая бронированные автомобили первых лиц государства. Есть и первые советский лимузин – ЗИС-101. Всего в Советском Союзе начиная с 1936 года было выпущено восемь тысяч таких машин.

– На таких автомобилях катались обычно партийцы, а еще машину можно было заказать как такси. Это любимый автомобиль актрисы Любови Орловой. Но кому раньше принадлежал конкретно этот автомобиль, теперь не узнать, – рассказали в музее.

Данное собрание не имеет аналогов, однако есть и поистине уникальные образцы: к примеру, полноприводный фаэтон ЗИС-110 П был создан в единственном экземпляре в 1956 году для Никиты Хрущева.

Крылья Победы

Фото: Полина Зиновьева

Авиационный выставочный центр открылся в 2021 году. Его экспозиция посвящена истории поршневой авиации, а также самолетам Великой Отечественной войны. На двух этажах выставлено более 30 летательных аппаратов, часть из которых еще недавно поднималась в воздух, а также зенитные орудия, прожекторы и другие средства ПВО, авиадвигатели и автомобили – всего более 70 экспонатов.

– Cреди представленных самолетов выделяется американский истребитель Bell P-39 Aircobra. За весь период Великой Отечественной войны в СССР было поставлено более 4500 этих машин. Экземпляр, представленный в музее, стилизован под самолет, на котором воевал Григорий Андреевич Речкалов. Внешний вид самолета восстановлен по архивным фотографиям легендарного летчика-аса, – отметил экскурсовод Артем Елфимов.

В коллекции имеется несколько довольно крупных самолетов: например, бомбардировщики A-20 Boston и B-25 Mitchell, транспортный Douglas DC-3A и летающая лодка PBY-5A Catalina. А на открытой выставочной площадке перед зданием музея находятся еще два уникальных экспоната – это советские бомбардировщики АНТ-40 и Пе-2 ФТ. Они являлись основными бомбардировщиками ВВС РККА в годы Великой Отечественной войны.

Коллекция «Крыльев победы» постоянно дополняется, в залах уже подготовлено место для новых экспонатов. Пока эти площадки прикрыты тентами. Известно, что там будет раскрыта тема аэродромного обслуживания и предполетной подготовки.