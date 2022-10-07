«Достояние Среднего Урала»: голосование продолжается!

У жителей региона, которые еще не успели определиться, какой из объектов достоин высокого народного звания, есть возможность сделать-таки свой выбор. Голосование открыто до начала зимы. Вопрос о его продлении был рассмотрен на заседании совета Общественной палаты Свердловской области.
Предложение сдвинуть сроки подведения итогов поступило от председателя федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских. В Общественной палате его поддержали.
– Дело в том, что данная премия вызвала небывалый интерес не только у общественных организаций Свердловской области. Люди со всех уголков Среднего Урала активно включились в процесс голосования. Однако не все желающие успели сделать свой выбор электронным способом. Так как территория региона достаточно большая, и ушло много времени на информационное обеспечение всех желающих проголосовать. Многие свердловчане просили увеличить сроки голосования, – отметил Андрей Ветлужских.
Напомним, что конкурс на присвоение объектам, неразрывно связанным со Свердловской областью, общественного статуса «Достояние Среднего Урала» стартовал в феврале этого года. Всего в жюри поступили 104 заявки. Летом экспертный совет выбрал 15 объектов, и теперь уже жители региона решают, кому из них присудить народное звание.
В «Областной газете» еженедельно выходила рубрика «Мы – с Урала», где мы рассказывали подробно обо всех номинантах
С 1 августа каждый свердловчанин мог выбрать три объекта, которые, по его мнению, заслуживают присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Голосование продлится до 1 декабря. Набранные баллы, полученные до продления и после, будут суммированы. Награждение победителей пройдет 17 января 2023 года – в день рождения Свердловской области.
По данным на 1 октября, участие в голосовании уже принял 27 891 человек. Всего оставлено 38 324 голоса.
Все желающие могут отдать свой голос за три объекта на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное мнение»
Номинантами для голосования являются:
- Автономная некоммерческая организация «Профессиональный волейбольный клуб «Уралочка»
- АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
- Верхотурский кремль (1699–1712 гг.)
- День чествования наклонной башни Демидовых
- Колокольный завод «Пятков и Кº»
- Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка»
- Музейный комплекс военной и гражданской техники в городе Верхней Пышме
- Наследие П.П. Бажова
- Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова
- Песня «Уральская рябинушка»
- Природный парк «Оленьи ручьи»
- Трамвай города Волчанска
- Уральский академический филармонический оркестр, находящийся под покровительством губернатора Свердловской области
- Уральский рок
- Уральский характер
- Опубликовано в №185 от 08.10.2022