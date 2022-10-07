«Достояние Среднего Урала»: голосование продолжается!

У жителей региона, которые еще не успели определиться, какой из объектов достоин высокого народного звания, есть возможность сделать-таки свой выбор. Голосование открыто до начала зимы. Вопрос о его продлении был рассмотрен на заседании совета Общественной палаты Свердловской области.

Предложение сдвинуть сроки подведения итогов поступило от председателя федерации профсоюзов региона Андрея Ветлужских. В Общественной палате его поддержали.

– Дело в том, что данная премия вызвала небывалый интерес не только у общественных организаций Свердловской области. Люди со всех уголков Среднего Урала активно включились в процесс голосования. Однако не все желающие успели сделать свой выбор электронным способом. Так как территория региона достаточно большая, и ушло много времени на информационное обеспечение всех желающих проголосовать. Многие свердловчане просили увеличить сроки голосования, – отметил Андрей Ветлужских.

Напомним, что конкурс на присвоение объектам, неразрывно связанным со Свердловской областью, общественного статуса «Достояние Среднего Урала» стартовал в феврале этого года. Всего в жюри поступили 104 заявки. Летом экспертный совет выбрал 15 объектов, и теперь уже жители региона решают, кому из них присудить народное звание.

В «Областной газете» еженедельно выходила рубрика «Мы – с Урала», где мы рассказывали подробно обо всех номинантах

С 1 августа каждый свердловчанин мог выбрать три объекта, которые, по его мнению, заслуживают присвоения общественного статуса «Достояние Среднего Урала». Голосование продлится до 1 декабря. Набранные баллы, полученные до продления и после, будут суммированы. Награждение победителей пройдет 17 января 2023 года – в день рождения Свердловской области.

По данным на 1 октября, участие в голосовании уже принял 27 891 человек. Всего оставлено 38 324 голоса.

Все желающие могут отдать свой голос за три объекта на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное мнение»

Номинантами для голосования являются: Автономная некоммерческая организация «Профессиональный волейбольный клуб «Уралочка»

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

Верхотурский кремль (1699–1712 гг.)

День чествования наклонной башни Демидовых

Колокольный завод «Пятков и Кº»

Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка»

Музейный комплекс военной и гражданской техники в городе Верхней Пышме

Наследие П.П. Бажова

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова

Песня «Уральская рябинушка»

Природный парк «Оленьи ручьи»

Трамвай города Волчанска

Уральский академический филармонический оркестр, находящийся под покровительством губернатора Свердловской области

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