Zа «Модуль» с нами и Сименс с ними

Василий Козлов ставит подпись на символичном образце продукции. Фото: Полина Зиновьева

Предприятие «Модуль» из Нижнего Тагила в рамках импортозамещения освоило выпуск элегазовых комплектных распределительных устройств (КРУ), используемых для электроснабжения промышленных и жилых объектов. В запуске нового производства принял участие заместитель губернатора Свердловской области Василий КОЗЛОВ. Оборудование от уральского предприятия не только заменит внутри России аналоги от всемирно известных брендов, но и может быть востребовано за рубежом.

Компания «Модуль» хорошо известна энергетикам. Предприятие специализируется на производстве блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП). Год назад в рамках программы импортозамещения здесь наладили производство низковольтных комплектных устройств для выдачи мощности крупным промышленным и инфраструктурным объектам. Электрощитовое оборудование предназначено для приема и распределения электроэнергии, ее контроля и учета, защиты электрических сетей и оборудования от перегрузок и коротких замыканий. БКТП – один из основных элементов цепи электроснабжения объектов – от частных домов до заводов.

С этого года уральское предприятие запустило сборку элегазовых комплектных распределительных устройств. Они не только не уступают по качеству зарубежным аналогам производителей, таких как Siemens, Schneider, ABB, но и выгодно отличаются своей компактностью, что позволяет, например, в условиях плотной городской застройки сэкономить место при установке подстанции.

«В последний год многие европейские производители, работающие по этому профилю, ушли с российского рынка. Наши тагильские компании взяли на себя смелость в изготовлении продукта, который не уступает по своему качеству зарубежным аналогам. Идея хорошая, вижу, что у руководства и сотрудников горят глаза. Будем в дальнейшем обсуждать конкретные шаги по развитию предприятия и мерам поддержки, чтобы помочь таким предприятиям в развитии», – отметил на церемонии открытия нового производства Василий Козлов.

«Сейчас освоили первый этап крупноузловой сборки. Для этого нам пришлось расширить производство и повысить качество металлообработки, запустить новый станочный парк. Следующий этап более глубокой диверсификации производства мы планируем завершить в этом году. Тем самым сможем сделать качественный и локализованный в России продукт, что позволит в дальнейшем рассматривать вопросы его экспорта за рубеж», – рассказал директор компании «Модуль» Владимир Курбанов.

В 2022 году в модернизацию производственных мощностей «Модуля» инвестировано около шести миллионов рублей. На ближайшие два года запланированы инвестиции еще на сумму 116 миллионов рублей. Из этих средств предполагается осуществить запуск сборки распределительных устройств собственных нужд для станций, диверсификацию продукции типа комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, оснащение оборудованием и расширение производственных площадей.

Мнение Владислав Пинаев, глава г. Нижний Тагил: – На примере этой компании мы видим, что она реализует высоколиквидную продукцию по всей стране, ее оборудование используется и при реализации многих проектов, и на территории Нижнего Тагила, в числе которых новый мост через городской пруд, современный мусоросортировочный завод, жилая застройка в микрорайоне Муринские пруды. Со стороны муниципалитета будем помогать предприятию, максимально содействовать в развитии бизнеса.

Экспертиза «Россети Урал» (осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 0,4–110 кВ в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае – Прим. «ОГ») использует в своей работе продукцию уральского производителя – компании «Модуль», рассказали «ОГ» в пресс-службе компании. – В основном речь идет о блочных комплектных трансформаторных подстанциях, которые устанавливаются при осуществлении обязательств по технологическому присоединению. Оборудование соответствует всем существующим нормативным требованиям. Более того, ряд наименований производимой тагильской компанией продукции прошел дополнительную аттестацию в группе компаний «Россети», что подтверждает соответствие его характеристик в части надежности и качества. Производитель оперативно реагирует на пожелания заказчиков и, учитывая местную локализацию производства, оказывает полноценное гарантийное обслуживание своей продукции, – подчеркнули в «Россети Урал».

В руках Василия Козлова – пробный и символичный образец возможностей нового станка. Фото: Полина Зиновьева