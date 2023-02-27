«Дом-графин» мне особенно дорог»

В Общественной палате Свердловской области зарегистрированы первые заявки на получение Общественного статуса «Достояние Среднего Урала» 2023 года. Второй раз за получение почетного звания будет бороться «Уральский государственный академический народный хор». Еще три новых претендента – из Верх-Нейвинска.

Идея проведения конкурса принадлежит губернатору Евгению Куйвашеву. «Достояние Среднего Урала» – не только отличный способ сохранить историю, традиции уральцев, но и привлечь внимание к региону, к его особенностям и возможностям», – отметил глава региона.

2022-й стал первым годом проведения конкурса, но далеко не последним. Все, кто уже подавал заявки, но не стал победителем, могут вновь выдвигаться на получение звания «Достояние Среднего Урала» («ДСУ»). Вот и «Уральский государственный академический народный хор», которому в этом году исполняется 80 лет, вновь стал соискателем знакового статуса. Заявка хора стала первой в 2023 году.

«Всемирно известный коллектив, обладающий своим неповторимым творческим почерком и богатыми традициями, хранитель и продолжатель самобытного народного искусства Урала, лауреат международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов… Организован в июле 1943 года, при Свердловской филармонии, на базе самодеятельных хоров из села Измоденово Белоярского района и села Покровское Егоршинского района», – указала в описании объекта заявитель, директор «Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина» Марина Боровкова.

Член Общественной палаты ГО Верх-Нейвинский, краевед Олег Лобанов в 2023 году по личной инициативе подал сразу три заявки. Им номинированы круглая заводская контора, известная как «Дом-графин», Металлургическое предприятие Филиал «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь», а также шесть новоуральцев, объединенных в группу «Героев Социалистического труда, создателей атомной отрасли нашей страны».

«Верх-Нейвинский – моя вторая родина. Конечно, главное достояние – это люди. Шесть героев Социалистического труда и одно из старейших, еще демидовских, металлургических производств – достойны. Но особо мне дорога заявка «Дом-графин». Проводишь экскурсии, и выясняется, что даже многие учителя не знают толком об уникальности родного края. Все знают про наклонную башню Невьянска, а наш «Дом-графин» не менее ценен в плане культурного и исторического наследия», – пояснил свое решение Олег Лобанов.

Круглое здание заводской конторы с часами, направленными на четыре стороны света, построено по распоряжению Прокопия Демидова в 1778 году. Это одно из старейших зданий административно-заводского назначения на Среднем Урале и единственное такого типа в Европе. В 2017 году региональное управление госохраны объектов культурного наследия включило его в перечень культурного наследия Свердловской области. Сегодня в этом здании – администрация поселка. «Дом-графин» изображен и на гербе поселка.

Способ подачи заявки на присвоение общественного статуса «ДСУ» прежний: на сайте Общественной палаты открыт раздел, где размещена анкета. Заявки можно подать до 30 мая. Главным информационным партнером конкурса является «Областная газета».

Факт В 2022 году на присвоение статуса «Достояние Среднего Урала» было подано 104 заявки. Экспертный совет (председатели общественных палат муниципалитетов и общественных советов при исполнительных органах государственной власти) выбрал 15 претендентов. Голосование проходило на платформе обратной связи сайта «Госуслуги». В нем приняли участие более 51 тысячи человек. Победителей конкурса «ДСУ» выбрали пять: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», Трамвай города Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°» и АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского». 17 января, в день рождения Свердловской области, памятные статуэтки лауреатам вручил губернатор Евгений Куйвашев.