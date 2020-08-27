Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР и СССР Владимира Андреева с юбилеем

Ему сегодня исполнилось 90 лет. Фото: кадр из интервью с Владимиром Андреевым.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилейным днём рождения народного артиста РСФСР и СССР, актёра театра и кино Владимира Андреева. Ему сегодня исполнилось 90 лет.

"Уважаемый Владимир Алексеевич! От души поздравляю Вас со знаменательным юбилеем. Ваше блестящее актёрское мастерство, глубокая, безграничная преданность искусству достойны самого искреннего уважения", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что на протяжении всей творческой жизни артист служил в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, где актёру удалось добиться больших успехов. По мнению Владимира Путина, Владимиру Андрееву удалось стать одним из ведущих артистов, успешно реализоваться в качестве художественного руководителя и режиссёра, а также стать президентом Московского драмтеатра им. М.Н. Ермоловой, который продолжает хранить его традиции.

Напоследок глава государства пожелал артисту и его близки здоровья и благополучия.

Владимир Андреев родился в Москве в 1930 году. Окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1952 году, после чего долгое время работал в Московском драматическом театре, параллельно снимаясь в фильмах. В периоды с 1970 по 1985 годы и с 1990 по 2012 годы был главным режиссёром театра, а в 2012 году стал его президентом.

Владимир Андреев, в частности, сыграл роли в таких кинокартинах как "Жестокость" Владимира Скуйбина, "До будущей весны" Виктора Соколова, "Сказка о царе Салтане" Александра Птушко, "Ультиматум" Анатолия Эйрамджана, "На полпути в Париж" Ярополка Лапшина, "Сволочи" Александра Атанесяна и "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" Василия Чигинского.

В 1972 году Владимир Андреев получил звание народного артиста РСФСР, а в 1985 году - народного артиста СССР. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".