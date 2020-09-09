В Свердловской области открывается театральный сезон

Учреждения культуры начнут работать с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. Фото: Галина Соловьева.

В Свердловской области с 9 сентября открывается театральный сезон. Учреждения культуры должны работать с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

Об этом речь зашла накануне на заседании оперативного штаба по борьбе с распространения новой коронавирусной инфекции. В ходе заседания глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу по неукоснительному выполнению в театрах всех требований санврачей.

Глава региона поручил ещё раз проинструктировать руководителей открывающихся учреждений культуры о необходимости выполнения всех предусмотренных санитарных норм. За их исполнением будет вестись строгий контроль, в том числе с ежедневным мониторингом ситуации.

«Количество посетителей — не более 50 процентов от плановой наполняемости. Маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, тщательная санитарно-гигиеническая обработка помещений — обязательны. Мы всё понимаем, насколько это важно в плане предупреждения возможного всплеска инфекции», — напомнил губернатор.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», об открытии кинотеатров, филармоний и концертных залов в регионе с 9 сентября, глава региона Евгений Куйвашев заявил в День кино, 27 августа. Уже на следующий день губернатор подписал соответствующий указ.

О решении было объявлено заранее, чтобы учреждения культуры успели подготовится к выполнению требований санитарных врачей: из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 кинотеатры и концертные площадки будут соблюдать ряд ограничений.

Как сообщил накануне в ходе заседания оперштаба заместитель губернатора Павел Креков, всем театральным и концертным площадкам выделены средства на установку необходимого оборудования для дезинфекции и термометрии. Все учреждения культуры приготовились к 50-процентной загрузке залов и готовы начать сезон во всеоружии.

Ранее «Областная газета», подробно рассказывала, как будут работать в условиях ограничений свердловские театры и филармония.