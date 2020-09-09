Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ деятелям культуры

В числе награждённых значится коллектив кинокартины "Движение вверх" - продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков, а также актёр Владимир Машков. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии Правительства 2019 года российским деятелям в области культуры. В числе награждённых значится коллектив кинокартины "Движение вверх" - продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков, а также актёр Владимир Машков.

"Культура не может и не должна полностью уходить в виртуальное пространство. Важно сохранить возможность прийти на спектакль, послушать оркестр, посмотреть хороший фильм в кинотеатре. Это должно быть доступно даже в самых отдалённых уголках нашей страны", - сказал Михаил Мишустин, открывая церемонию награждения в Зале наград Дома Правительства.

Как сообщается на сайте кабмина, премиями в нынешнем году отмечены 26 деятелей культуры и 12 проектов. Кроме коллектива фильма "Движение вверх", награды получили свердловская писательница Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину", а также представители "Урал. Опера. Балет" за постановку балета "Пахита". Ознакомиться с полным списком награждённых можно здесь.

Правительственные премии присуждаются деятелям культуры за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за просветительскую деятельность и за создание творческих проектов для детей. О предыдущих лауреатах премии Правительства РФ в области культуры читайте здесь.