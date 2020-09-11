Евгений Куйвашев поздравил Вячеслава Самодурова с получением правительственной премии

Вячеслав Самодуров получил награду за постановку балета "Пахита". Фото: Александр Зайцев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с получением премии Правительства РФ в области культуры худрука Урал Балета Вячеслава Самодурова. Он получил награду за постановку балета "Пахита".

"Эта престижная награда – свидетельство высокой оценки Вашего творческого труда, Вашей плодотворной работы как художественного руководителя и первоклассного хореографа, созидательных усилий всей администрации и балетной труппы театра. Вместе с Павлом Гершензоном и Юрием Красавиным Вам удалось поставить потрясающий, во многом новаторский спектакль, который стал частью культурной жизни не только Свердловской области, но и всей страны", - говорится в поздравлении главы региона.

Евгений Куйвашев пожелал Вячеславу Самодурову и всему коллективу Екатеринбургского театра оперы и балета вдохновения, благополучия, счастья и новых задумок.

Балет "Пахита" впервые был представлен публике ещё в 1846 году в Париже, однако потом спектакль был забыт. Сохранить его удалось благодаря основоположнику русского классического балета Мариусу Петипа, который добавил в балет новые элементы, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Екатеринбургском театре оперы и балета "Пахита" появилась в трёхактовой версии. Кроме того, авторы смогли восстановить утраченную хореографию 1881 года по нотации из Гарвардского университета.

Напомним, награждение российских деятелей культуры состоялось в в Зале наград Дома Правительства 9 сентября. Помимо представителей "Урал. Опера. Балет", награды из рук премьер-министра Михаила Мишустина получили свердловская писательница Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и коллектив фильма "Движение вверх" - продюсеры Леонид Верещагин и Никита Михалков, а также актёр Владимир Машков. Ознакомиться с полным списком награждённых можно здесь.

Правительственные премии присуждаются деятелям культуры за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за просветительскую деятельность и за создание творческих проектов для детей. Такими наградами в нынешнем году отмечены 26 деятелей культуры и 12 проектов.