8 свердловчан получили спецзвания в области народных художественных промыслов

Трое из мастеров специализируются на художественной обработке дерева. Фото: Галина Соловьёва

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал документ о присвоении званий "Мастер народных художественных промыслов Свердловской области" и "Хранитель". Публикуем имена умельцев.

Мастерами стали трое жителей Туринска, житель Сысерти и один екатеринбуржец. Трое из них специализируются на художественной обработке дерева, один - на обработке керамики, ещё один - на обработке камня.

Звание "Хранитель" получили трое человек - все из столицы Урала. Среди них - профессор кафедры истории искусств и музееведения Уральского гуманитарного института УрФУ, научный редактор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала и директор Екатеринбургского музейного центра народного творчества "Гамаюн".

Напомним, что звания "Мастер" и "Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области" присуждают в регионе с января 2017 года. О том, кто получил, их в прошлом году, читайте в материале "Облгазеты".

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Публикуем постановление, размещённое также на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: документ