Танцор из Верхней Пышмы попал в седьмой сезон проекта "Танцы" на ТНТ

Для него это будет уже вторая попытка участия в танцевальном телешоу. Фото: официальная группа шоу "Танцы" во "ВКонтакте".

Верхнепышминец Дмитрий Леванов прошёл отбор в седьмой сезон проекта "Танцы" на телеканале ТНТ. Для него это будет уже второе участие в танцевальном телешоу.

"Ну что, вот я и пришёл снова и услышал: "Ты в танцах"! Если в пятом сезоне для меня это было уже самое высокое достижение, то сейчас это только начало! В этот раз я сделаю всё, чтобы оказаться в финале! Всем спасибо за поддержку и переживания, это меня подпитывает, и я сделаю всё ещё лучше!", - написал танцор на своей странице во "ВКонтакте".

Как говорится в официальной группе "Танцев" во "ВКонтакте", Дмитрий Леванов занимается танцами с 16 лет, увлекается цирковым искусством и спортом. Ранее он участвовал в 5-м сезоне шоу, но, по словам самого танцора, выбыл после второго отбора из-за собственной неуверенности.

"Когда приехал домой, понял, что это большой пинок, чтобы я готовился к новому сезону", - отметил Дмитрий Леванов.

Призовой фонд нового сезона шоу составит 5 млн рублей.