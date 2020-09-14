Темы дня

Культура
14 сентября 2020, 13:39

Танцор из Верхней Пышмы попал в седьмой сезон проекта "Танцы" на ТНТ

Дмитрий Леванов

Для него это будет уже вторая попытка участия в танцевальном телешоу. Фото: официальная группа шоу "Танцы" во "ВКонтакте".

Верхнепышминец Дмитрий Леванов прошёл отбор в седьмой сезон проекта "Танцы" на телеканале ТНТ. Для него это будет уже второе участие в танцевальном телешоу.

"Ну что, вот я и пришёл снова и услышал: "Ты в танцах"! Если в пятом сезоне для меня это было уже самое высокое достижение, то сейчас это только начало! В этот раз я сделаю всё, чтобы оказаться в финале! Всем спасибо за поддержку и переживания, это меня подпитывает, и я сделаю всё ещё лучше!", - написал танцор на своей странице во "ВКонтакте".

Как говорится в официальной группе "Танцев" во "ВКонтакте", Дмитрий Леванов занимается танцами с 16 лет, увлекается цирковым искусством и спортом. Ранее он участвовал в 5-м сезоне шоу, но, по словам самого танцора, выбыл после второго отбора из-за собственной неуверенности.

"Когда приехал домой, понял, что это большой пинок, чтобы я готовился к новому сезону", - отметил Дмитрий Леванов.

Призовой фонд нового сезона шоу составит 5 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2020, 14:18 / Общество
На Среднем Урале заработала горячая линия по питанию в школах
14.09.2020, 13:54 / Общество
За сутки в России COVID-19 диагностировали ещё у 5 509 человек
14.09.2020, 13:47 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё двух свердловчан
14.09.2020, 13:43 / Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 27 тысяч
14.09.2020, 13:39 / Культура
Танцор из Верхней Пышмы попал в седьмой сезон проекта "Танцы" на ТНТ