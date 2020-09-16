Владимир Путин поздравил Евгения Петросяна с 75-летием

Артисту эстрады 16 сентября исполнилось 75 лет. Фото: скриншот выступления юмориста

Президент России Владимир Путин поздравил юмориста Евгения Петросяна с юбилеем. Народному артисту России 16 сентября исполнилось 75 лет.

Поздравление главы государства артисту эстрады опубликовано на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что Евгений Петросян успешно реализовал себя на творческом поприще, вписав яркие страницы в летопись отечественного эстрадного искусства.

«Преданные поклонники высоко ценят ваш талант импровизатора и неподражаемый артистический темперамент», - отметил Владимир Путин, пожелав эстрадному артисту здоровья и всего самого доброго.

Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян (настоящая фамилия Петросянц) родился 16 сентября 1945 года в Баку.

Евгений Петросян работал в жанре конферанса с 1962 года по 1974 год. С 1964 по 1969 работал конферансье в оркестре Леонида Утёсова. С 1969 по 1989 год служил в Москонцерте. В 1970 году был удостоен звания Лауреата на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.