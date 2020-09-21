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Культура
21 сентября 2020, 22:04

В России появится совет по цифровой трансформации учреждений культуры

Театр

В частности, перевод учреждений сферы культуры в цифровой формат коснётся Эрмитажа, Мариинского театра и Пушкинского музея. Фото: Павел Ворожцов.

Замминистра культуры РФ Максим Ксензов заявил об учреждении совета по цифровой трансформации отрасли, куда войдут специалисты подведомственных учреждений. В частности, перевод учреждений сферы культуры в цифровой формат коснётся Эрмитажа, Мариинского театра и Пушкинского музея.

"Это внутриотраслевой совет из специалистов по цифровой трансформации в подведомственных учреждениях, например, в Эрмитаже, Пушкинском музее, Мариинском театре", - передаёт слова Максима Ксензова ТАСС.

Замглавы Минкультуры пояснил, что при переводе учреждений культуры в цифровой формат будут учитываться их уровень и мастштаб - муниципальный, региональный и федеральный. Создание совета, по его словам, потребует несколько лет, однако министерство уже приступило к разработке соответствующих методических рекомендаций.

"Здесь нельзя торопиться. Везде разные люди, разная подготовка. Мы не торопимся, чтобы ошибок или глупостей не наделать и чтобы формализм не произвести. Хочется, чтобы цифровая трансформация была естественная, не по приказу", - заявил замминистра культуры России.

Он отметил, что в совет по этому вопросу войдут не только специалисты из культурной отрасли, но и IT-эксперты. Максим Ксензов подчеркнул, что пандемия коронавируса дала новую причину для того, чтобы цифровое направление в области культуры и искусств начало развиваться с ещё большей силой.

Напомним, что в начале апреля на время карантина многие российские онлайн-платформы открыли бесплатный доступ к своему контенту. Дома предлагалось посмотреть фильмы, сериалы, посетить театр, оперу, симфонический концерт и музеи в разных уголках мира.

Областная газета Свердловской области

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