В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка полотен художника Репина

Свердловчане могут ознакомиться с творчеством художников Репина и Айвазовского. Фото: Юрий Вологодский.

С 14 сентября по 6 ноября на Свердловской киностудии проходит премьерный показ фильма из цикла «Великие русские живописцы». Мультимедийный проект посвящён творчеству художника Ильи Репина.

60 подлинников, переведенных в цифровой формат, наглядно представят перед зрителями биографию и творческий путь Ильи Репина. Зрители узнают историю создания таких шедевров, как «Бурлаки на Волге», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Царевна Софья».

Илья Репин вошел в историю как создатель русского реализма. Его работы хранятся не только в музеях всего мира, но и знакомы каждому по учебникам истории и литературы нашей страны. Будучи профессором Академии художеств и руководителем живописной мастерской, Репин стал учителем многих великих художников.

— Екатеринбург для нас всегда был особым городом, в котором живут по-настоящему неравнодушные к искусству люди, с интересом встречающие каждый наш проект. И мы рады познакомить екатеринбуржцев с нашим новым фильмом о Репине, который по традиции порадует привлекательным мультимедийным форматом и, надеемся, поразит обилием уникальных фактов и подробностей о жизни и работах великого творца, которые вы вряд ли узнаете в общедоступных источниках, — прокомментировал открытие выставки директор креативной студии Р-АРТ Александр Иванов.

А с 7 ноября по 9 декабря в Екатеринбург возвращается фильм «Айвазовский. Гений и море». Уникальный мультимедийный проект, объединивший в себе 100 подлинников величайшего мариниста в цифровом формате, тщательно отобранные редкие факты биографии живописца и авторский сценарий, подготовленный в сотрудничестве с экспертами по творчеству художника из Феодосийской картинной галереи, ждёт зрителей сразу после показа нового фильма «Репин. Учитель великих» на Свердловской киностудии по адресу: пр.Ленина, 50ж.

Организаторы отмечают, что принимают все требуемые Роспотребнадзором и Минздравом РФ меры, чтобы обеспечить безопасность посещения сеансов фильмов «Репин. Учитель великих» и «Айвазовский. Гений и море».