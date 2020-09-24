Фотографии ведут на Урал

Организаторы не раскрывают, где именно были сделаны снимки. Но, в конечном счёте, не так важно место, как итоговый результат. Фото: Александр Дербенев

В Екатеринбурге представили проект «Все дороги ведут на Урал» – это 180 фотографий, на которых фотографы запечатлели уральскую природу, городские ландшафты, достопримечательности Среднего Урала. В будущем их планируют использовать для представления нашего региона, в частности, в материалах для зарубежных партнёров, а также на стендах правительства Свердловской области на выставках различного уровня.

Идея такого проекта родилась в Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области. Создать фотобанк, из которого можно было бы брать снимки уникальной природы Урала для представления нашего региона.

Летом был объявлен старт проекта. Более 20 фотографов прислали свои снимки. Принять участие мог в принципе любой человек. Работы присылали как профессиональные фотографы, так и любители, для которых фотография – это просто хобби.

Фотографии разделили на три тематических направления: «Урал сказочный» – это природа и ландшафты, «Уральские истории» – жизнь городов Свердловской области и «Мощь Урала» – работа предприятий региона. Из присланных работ агентство отобрало 180 снимков.

Фото: Анастасия Попельская

Некоторые участники проекта (и это не возбранялось) делали снимки на смартфон. Среди них – автор этой фотографии Александр Яковлев. Фото: Александр Яковлев

– Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области представляет регион на различных мероприятиях как российских, так и зарубежных, – рассказали организаторы проекта. – Нам всегда нужны снимки, чтобы показывать красоту Свердловской области своим партнёрам. Но часто возникает вопрос авторских прав, и мы таким образом его решили. А фотографов заинтересовал такой проект, поскольку это возможность презентовать наш регион. Это любовь к родному краю. В том числе и для этого мы начинали такой проект. Чтобы люди ещё раз увидели, насколько удивительная и прекрасная у нас область.

Руководитель проекта Анна Черемных также добавляет, что в дальнейших планах есть идея пополнения фотобанка новыми снимками. А ещё среди перспектив сотрудничества – организация фототуров на производственные предприятия и совместные выезды в разные точки области вместе с участниками проекта.

Все фотографии можно посмотреть на официальном сайте – photobank.invest-in-ural.ru. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем пытаться словами описывать красоты Урала.

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