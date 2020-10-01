На Среднем Урале стартовал приём заявок на соискание премии губернатора за достижения в области литературы и искусства

На Среднем Урале стартовал приём заявок на соискание премии губернатора за достижения в области литературы и искусства. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня в Свердловской области начался приём заявок на соискание премии губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Заявить о себе можно до 30 ноября.

Как говорится в положении, на премию могут рассчитывать "деятели культуры и искусства за наиболее талантливые, отличающиеся новизной произведения литературы, искусства, художественной критики, получившие общественное признание и увидевшие свет не ранее чем за два года и не позднее чем за два месяца до их выдвижения на соискание премии".

На соискание премии могут быть выдвинуты:

произведения литературы различных жанров;

музыкальные произведения крупных и мелких форм, работы дирижёров, хормейстеров, концертно-исполнительская деятельность;

произведения живописи, скульптуры, графики, декоративного и прикладного искусства, реставрационные работы;

спектакли, работы режиссёров, балетмейстеров, артистов, художников;

художественные, документальные, публицистические, научно-популярные, мультипликационные произведения;

отдельные деятели.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте регионального Министерства культуры, где он и был опубликован.

Приём заявок осуществляется в министерстве культуры Свердловской области с 1 октября по 30 ноября. Интересующие вопросы можно задать по номеру – (343) 312-00-06 (доб. 51). В связи с текущей эпидемиологической ситуацией свердловчан просят предварительно согласовать время прибытия в министерство.

Премии главы региона присуждаются ежегодно за творческие проекты в области литературы, музыкального, изобразительного, театрального искусств, в области кино, радио и телевидения, а также за значительный вклад в развитие культуры и искусства. Премия предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в 2019 году традиционно было присуждено десять премий: пяти творческим коллективам и пяти деятелям культуры за отдельные проекты. "Областная газета" рассказывала о каждом победителе.

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