Концертные площадки накрывает вторая волна ограничений. Кто выплывет?

Рок-концерты с публикой, чинно сидящей в креслах, представить пока непросто. Фото: Александр Исаков

Вступил в силу указ губернатора Евгения Куйвашева об усилении ограничений в связи с распространением коронавируса. Согласно документу, во время концертов должен быть запрещён вход на танцполы и в фан-зоны. Это означает, что крупные зрелищные площадки города с высокой долей вероятности потеряют исполнителей, рассчитывающих выступить перед большой аудиторией.

Сиди под Бузову

Как известно, почти все весенние и летние выступления популярных артистов были перенесены на осень и начало зимы 2020 года. Самые прозорливые организаторы решили не рисковать и провести запланированные события уже в 2021-м. Но такую роскошь смогли позволить себе не все, поэтому, как только поступило разрешение выступать, многие этим правом воспользовались.

Впрочем, думаем, все так или иначе предполагали, что может наступить вторая волна ограничений, вопрос был только – когда именно. И первыми под запрет попали площадки с танцполами и фан-зонами. В нашей области это в основном клубы и спортивные арены. Так, о переносах из-за новых ограничений уже вчера заявили в «Теле-клубе» (напомним, в 2018-м он вошёл в тройку самых посещаемых клубов Европы). На 16 октября был запланирован перенесённый концерт Нейромонаха Феофана, раскуплены почти все билеты, но теперь организаторы ищут для него новую дату. Что естественно, ведь в «Теле-клубе» (1,9 тысячи мест) танцпол занимает почти всё пространство, лишь по бокам есть несколько барных стульев и ВИП-лож. Организаторы уточняют, что теоретически в клубе можно установить 500 сидений, но на артистов, которых привозят на эту площадку, раскупается минимум 1 000 билетов, а значит, окупить такие концерты не получится. 23 октября в «Теле-клубе» должна выступить Ольга Бузова, оставим без оценок её творчество, но про армию поклонников артистки, наверное, слышали все. Одна из главных её песен – «Танцуй под Бузову», однако в Екатеринбурге фанаты, скорее всего, будут подпевать ей сидя.

Итальянских звёзд вновь обещают весной

30 октября на ледовой арене «Уралец» должен состояться концерт Басты в рамках большого тура по России. Этот исполнитель легко собирает стадионы, его очень любит молодёжь, которой, вероятно, тоже не захочется спокойно сидеть на трибунах вдали от кумира. Естественно, танцпол и фан-зона занимают весь ледовый периметр. Причём на данный момент билеты в фан-зону активно продаются. Мы задали вопрос о возможном переносе концерта или запрете на вход в фан-зону, но пока организатор «Небо Рекордс» не смог прояснить ситуацию.

Ещё одна масштабная площадка города МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» постаралась перенести все концерты на следующий год. Снова на весну, только уже 2021-го, переставлены концерты Максима Фадеева, итальянских звёзд – Аль Бано и Ромины Пауэр. На 2020 год по-прежнему запланирован юбилейный концерт группы «Чайф» (5 декабря) и выступление «Би-2».

– «Би-2» должны выступить на нашей сцене 13 ноября, организаторы намерены провести концерт и уже открыли продажу билетов, – рассказывает Сергей Васильев, пресс-секретарь «Екатеринбург-ЭКСПО». – Мы на сайте пока ещё этого не сделали, поскольку в связи с ужесточением мер нам придётся менять конфигурацию зала, так как в фан-зону и на танцпол теперь пускать зрителей нельзя. Как только решится ситуация с местами в зале, тоже начнём продавать билеты.

Уже 30 процентов – счастье

Ещё один важный момент: культурным учреждениям в нашей области по-прежнему разрешено работать с 50-процентной заполняемостью зала. Если вы попробуете купить билеты в театр или в филармонию, вам сразу предложат места «через одного», даже если вы собираетесь на мероприятие с членами вашей семьи. Где-то на кресла наклеивают специальную ленту, где-то – как, например, в Театре музкомедии – закрепляют небольшой чехол с милой надписью «Ваше счастливое место – рядом». Что касается гастролей, то на сайтах приезжих артистов всё-таки продаются все билеты. Кто-то рассчитывает на смягчение ограничений, кто-то на увеличение числа концертов, чтобы все купившие билет попали на выступление. Но как рассказали «Облгазете» организаторы, на большинство гастрольных мероприятий сейчас сложно продать даже 30 процентов билетов. Люди боятся потерять деньги, не хотят столкнуться с переносами.

Так, с марта на 5 декабря перенесён концерт группы BrainStorm во Дворце молодёжи. И как раз даже о 30-процентной заполняемости говорить сложно. Менеджер группы Марина Пушкина о переносах пока говорить «ОГ» не стала, ссылаясь на промоутера тура, который «точно будет действовать в интересах людей и закона».

Старается провести перенесённые на осень события арт-холдинг «Ангажемент». 3 и 4 октября в Екатеринбурге состоялись спектакли «Квартета И», впереди – гастроли театра «Современник» с постановкой «Не покидай свою планету», где заняты Константин Хабенский и Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы». После того как прошла тревожная новость о том, что маэстро Башмет заразился коронавирусом, казалось, что и этим планам не суждено сбыться, однако вчера стало известно, что его выписали. В арт-холдинге «ОГ» уточнили, что о переносе на данный момент речи не идёт. Напомним, на 3 декабря намечен приезд Московского Губернского театра со спектаклем «Приключения Фандорина».

Кто сможет выплыть после второй волны ограничений – большой вопрос. Остаётся только верить, что полного закрытия концертно-зрелищных площадок всё-таки не последует.

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