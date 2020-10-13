Стало известно о дальнейшей судьбе "Колизея" в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

По возвращении Театра кукол в своё здание в "Колизей" въедет Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы". Он станет основным резидентом культурной площадки, но не единственным.

Об этом заявил начальник городского управления культуры Илья Марков на заседании гордумы. Он отметил, что в здании бывшего кинотеатра планируется "сохранить театральную функцию".

По его словам, в настоящий момент основным резидентом "Колизея" является театр "Провинциальные танцы". Помимо репетиционных площадок в здание переедет школа Татьяны Багановой (режиссёр "Провинциальных танцев"). Также там планируется проводить фестивали и показывать привозные спектакли.

Вторым резидентом площадки станет Камерный оркестр “B-A-C-H”, который сегодня, по данным Ильи Маркова, испытывает трудности в ведении своей концертной деятельности.

Пока в "Колизее" находится Театр кукол, планируется заняться разработкой проектных эскизов и планировочных решений. "К середине 2021 года уже начнём обсуждать со всеми заинтересованными лицами наш взгляд на дальнейшую эксплуатацию "Колизея", – подытожил начальник городского управления культуры.

Как сообщала "Областная газета", в здании Театра кукол проводится капремонт. На время работ театр переехал в здание бывшего кинотеатра "Колизей". Возвращение запланировано на осень 2021 года. За этот период предполагается отреставрировать фасад здания, заменить кресла в залах, а также сделать специальные подъёмники для инвалидов-колясочников.

Напомним, в конце августа 2017 года "Колизей" объявил о последнем сеансе, и здание перешло к новому владельцу – ЕМУП "Салют". Началась реконструкция объекта. Однако в феврале 2019 года здание было опечатано руководством.

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