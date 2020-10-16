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Культура
16 октября 2020, 17:34

Грандиозный фотопроект «Областной»

Микс двух эпох: вот так могла выглядеть екатеринбургская площадь 1905 года, если бы мы ничего не сносили... Совмещение фотографий Сергея Прокудина-Горского и Павла Ворожцова

Микс двух эпох: вот так могла выглядеть екатеринбургская площадь 1905 года, если бы мы ничего не сносили... Совмещение фотографий Сергея Прокудина-Горского и Павла Ворожцова

Старые снимки городских пейзажей обладают любопытной особенностью: у большинства зрителей они вызывают желание увидеть актуальное фото того же места... Сопоставить знаменитые фотографии Прокудина-Горского, сделанные в начале ХХ века, и виды современного Екатеринбурга пытались не раз. У многих получалось достойно. Но – фрагментарно. «ОГ» попробовала собрать всё.

Фотограф с личным пароходом

В начале ХХ века пионер российской цветной фотографии Сергей МихайловичПрокудин-Горский задумал максимально полно запечатлеть в фотоснимках современную ему Россию. У энтузиаста нашлись влиятельные единомышленники, и в мае 1909 года они организовали ему аудиенцию у Николая II. Императору идея понравилась, и Прокудин-Горский получил официальный заказ на работу.

Для решения поставленной задачи фотографу выделили автомобиль «Форд», специально оборудованный железнодорожный вагон и даже небольшой пароход с командой.

Прокудину-Горскому также были выданы документы, дававшие доступ во все места империи, а чиновникам было предписано всячески помогать ему.

Результатом стала огромная коллекция цветных фотографий неоценимого исторического значения. На снимках запечатлены сотни городов, сёл, рек... В том числе – Екатеринбург.

Кстати

Прокудин-Горский снимал на Среднем Урале не только Екатеринбург, но и другие насёленные пункты – Верхотурье, Нижний Тагил, Каменск-Уральский... Но об этом – в следующем проекте

Их – 28

В нынешнюю уральскую столицу Прокудин-Горский приехал в сентябре 1909 года, едва отпраздновав 30 августа своё 46-летие.

По данным библиотеки Конгресса США, где хранятся оригиналы работ российского фотографа, в Екатеринбурге (или, точнее, в тех местах, которые входят в границу города сейчас) Прокудин-Горский сделал 43 снимка.

12 из них переснять невозможно: они сделаны внутри уничтоженных зданий.

Одну фотографию повторять не имеет смысла: это крупный план астры.

Ещё 2 изображения являются дублями к другим.

Таким образом видов Екатеринбурга, которые возможно снять вновь и посмотреть, как изменился город, у Прокудина-Горского 28 штук.

В сентябре 2020 года «ОГ» все их пересняла.

«Екатеринбург: 1909 vs 2020»

Опубликовано в №195 от 17.10.2020

Сюжет

"Екатеринбург: 1909 vs 2020"
В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы.

Областная газета Свердловской области
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