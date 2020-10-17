Эпизод # 1. Вид с плотины городского пруда на северо-запад

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский.За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горскогос тех же ракурсов.
На фотографии Прокудина-Горского – три крупных объекта.
1. Дом начальника горного округа. Здание в стиле ампир построено в 18181830х годах по проектуМихаила Малахова – ведущего екатеринбургского архитектора того времени.
В апреле 1837 года в этом особняке останавливался путешествовавший по стране 19летний наследник русского престола великий князь Александр Николаевич(будущий император Александр II).
2. Кривцовский мост. Построен в 1881 году из дерева. Название получил по фамилии тогдашнего главы Екатеринбурга купца Василия Кривцова.
3. Здание Макаровской паровой мельницы. В начале ХХ века это была крупнейшая мельница УралоСибирского региона. Построил её в 1884 году купец первой гильдииИлья Симанов (кстати, глава Екатеринбурга в 1884–1894 годах). Но в момент, когда сделан снимок, мельница принадлежала уже братьям Макаровым, которые выкупили её у обанкротившегося Симанова в 1906 году.
Все объекты, запечатлённые Прокудиным-Горским, сохранились до наших дней, но поменяли свои функционал и/или названия.
1. В доме начальника горного округа теперь размещается Свердловская областная больница № 2.
2. Деревянный Кривцовский мост в конце 50х годов ХХ века был заменён на железобетонный, а в 90х, благодаря усилиям не очень компетентных, но стремящихся «к восстановлению исконных названий» журналистов, стал в народном сознании Макаровским.
3. Здание мельницы сейчас перестраивается в жилой дом.
Кроме того, рядом со старыми объектами появились новые:
4 –Белый дом (здание областного правительства),
5 – отель «Хайят»,
6 – башня «Исеть» (самое высокое сооружение города – 206,5 м)
7 – бизнесцентр «Демидов»,
8 – бизнесцентр «Президент»,
9 – блок «Б» Дворца игровых видов спорта «Уралочка»,
а также многочисленные жилые дома
Опубликовано в №195 от 17.10.2020
Сюжет
"Екатеринбург: 1909 vs 2020"
В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы.