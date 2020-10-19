Правительство РФ увеличило расходы на ремонт детских театров, в том числе в Екатеринбурге

Средства поступят в регионы уже в 2020 году. Фото: Алексей Кунилов

Российское правительство увеличит расходы на модернизацию культурных учреждений. В 2020 году на реконструкцию театров и Домов культуры направят почти миллиард рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Документ вносит изменения в распределение объёмов субсидий на поддержку отрасли культуры в регионах на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путём их реконструкции, капитального ремонта на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, а также на создание модельных муниципальных библиотек.

Согласно пояснительной записке к документу, с помощью федерального финансирования отремонтируют детские театры в Екатеринбурге, Воронеже, Заречном (Пензенская область), Назрани, Саратове и Ульяновске. На эти цели направят 332 млн рублей. Свердловская область получит более 147,5 миллиона.

Кроме того, в 34 региона (в том числе в Свердловскую область) направят 410 млн рублей на создание модельных библиотек. Ставропольский край, Татарстан и Чечня получат более 56 млн на ремонт и строительство Домов культуры.

Ещё одним распоряжением предусмотрено выделение 190 млн рублей на завершение реконструкции Мурманского драматического театра, капитальный ремонт Центра культуры в Рузаевке (Мордовия) и приспособление здания бывшего кинотеатра «Пионер» под Новосибирский драматический театр.

Отмечается, что средства поступят в регионы уже в 2020 году.

Напомним, в марте сообщалось, что в 2020 году на ремонт екатеринбургского Театра кукол выделено 75,3 млн рублей. Мэр уральской столицы Александр Высокинский своим постановлением внёс изменения в финансовую составляющую программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы».