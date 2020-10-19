Эпизод # 2. Вид с плотины городского пруда на левый берег Исети

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горского с тех же ракурсов.

Этот вид Прокудин-Горский сфотографировал дважды (на одном из вариантов на переднем плане есть лодка, на другом – нет). На фото запечатлены восточный берег городского пруда и Тарасовская набережная (она получила название по фамилии купцов Тарасовых, проживавших здесь в роскошном доме; здание в кадр не попало, но оно есть на других снимках Прокудина-Горского).

Примечательные объекты этой панорамы:

1. Церковь Александра Невского, находившаяся на Мельковской площади. Церковь была построена в 1893-1895 годах на средства купца Пимена Лузина, поэтому её часто называли Лузинской.

2. Усадьба, в начале ХХ века принадлежавшая Павлу Утякову, лаборанту Уральской химической и золотосплавочной лаборатории и преподавателю Уральского горного училища.

3. Комплекс зданий Уральской золотосплавочной химической лаборатории.

Из застройки, попавшей в кадр Проскурина-Горского, сохранились всего два объекта (но ни тот, ни другой за деревьями не видно). Это усадьба Утякова и комплекс зданий Уральской золотосплавочной химической лаборатории, причём последний в настоящее время находится в удручающем состоянии.

Сама набережная, которая теперь называется улицей Горького,в 1938–1945 годах была реконструирована на манер петербургских: берега пруда одели в гранит, обрамили чугунной решеткой. Архитектором был уроженец Петербурга Сигизмунд Домбровский.

Современную панораму левого берега Исети формируют:

4 – входная группа стадиона «Динамо»,

5 – Центр Управления перевозками Свердловской железной дороги,

6 – торгово-деловой центр «Свердловск» (экс-«Призма»),

7 – «кулинарное крыло» ККТ «Космос»,

а также многочисленные жилые дома.

И ещё в городском пруду теперь практически нет рыбы.

Опубликовано в №196 от 17.10.2020.