Правительство России выделило 82,5 млн рублей учреждениям культуры нашего региона

В этом году должен завершиться второй этап капитального ремонта Театра кукол. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что в 2020 году регионам на реконструкцию театров и домов культуры, а также на создание модельных библиотек будет направлено 989 млн рублей. Часть средств – 82,5 млн рублей – выделена учреждениям Свердловской области.

Как уточнили «ОГ» в региональном минкульте, федеральные средства поделены на две части. Одна из них – 5 миллионов рублей – пойдёт на создание модельной библиотеки в Первоуральске (на базе библиотеки №17 «Централизованной библиотечной системы»). Основная же сумма – 77,5 млн рублей – перечислена на капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол. Для нас это повод узнать, в том числе, на какой стадии сейчас масштабный ремонт, и на что потратят выделенные деньги.

Начнём с того, что Театру кукол повезло попасть в нацпроект «Культура», поэтому 93 процента средств (а общая сумма ремонта оценивается в 348 миллионов рублей) на капремонт будут выделены из федерального бюджета. Всего в стране в этот нацпроект вошло не больше двух десятков учреждений – из 212 театров кукол и 107 ТЮЗов.

Так выглядел фасад Театра кукол до капитального ремонта. Фото: Алексей Кунилов

Первый этап капитального ремонта, в рамках которого на 38,5 млн рублей было закуплено спецоборудование – свет, звук и так далее, завершился в 2019-м. Нынешний год, как и 2021-й, посвящён непосредственно строительно-монтажным работам. И на 2020-й запланировали большой объём, включая наружные работы – замену кровли, окон и витражей, отделку фасада, теплоизоляцию, и внутренние – замену системы канализации, отопления, штукатурку стен. На всё перечисленное в этом году выделено 166,5 млн рублей. И здорово, что непростая экономическая ситуация задуманному не помешала: 70 млн рублей от Правительства РФ театр получил в начале года, а остальные 77,5 млн – как раз по последнему распоряжению. Чуть больше 11 миллионов рублей поступило также из бюджета области, и почти 8 миллионов – из муниципальной казны.

– Работы идут полным ходом, по контракту второй этап мы должны завершить к 25 декабря, – рассказывает директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников. – Но я бы хотел подчеркнуть, что это будет не просто отремонтированное здание с современным оборудованием, а туристический арт-объект. На фасадах появятся оживающие куклы, огромные часы, флюгер – мы называем это кинематическим театром. В России ничего подобного ещё нет. Также на улице жители и гости города увидят некие театральные пространства, которые будут открываться в определённый час. Кинематика уже делается. Исполнитель – Екатеринбургский художественный фонд Сергея Титлинова, идеи – специалистов нашего театра и приглашённых. Главное, успеть подготовить этот подарок к 90-летию театра в 2022 году и к 300-летию Екатеринбурга в 2023-м.

Напомним, что на время капитального ремонта коллектив Екатеринбургского театра кукол переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей».

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