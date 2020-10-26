Эпизод # 4. Вид на плотину городского пруда с правого берега Исети

В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы. Спустя 111 лет, в сентябре 2020 года, фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – пересняли 28 екатеринбургских пейзажей Прокудина-Горского с тех же ракурсов.
Этот вид Прокудин-Горский снимал дважды – с немного разных точек. От второй попытки сохранился только чёрно-белый вариант.
Примечательные объекты этой панорамы:
1. Пожарная каланча на Вознесенском проспекте.
2. Усадьба золотопромышленника Петра Тарасова.
3. Здание Окружного суда (бывший дом горного чиновника и предпринимателя Николая Севастьянова, он продал дом казне в 1874 году, когда переехал жить в столицу).
4. Екатерининский собор. Стоял на месте первого храма Екатеринбурга – церкви св. великомученицы Екатерины, построенной в 1723-1726 годах. В 1747 году церковь св. Екатерины сгорела, и на ее месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый каменный храм.
5. Дом начальника горного округа. Изгиб реки у этого здания закрывает вид на плотину.
Два объекта с панорамы Прокудина-Горского снесены в советское время: это пожарная каланча и Екатерининский собор.
Три других строения сохранились. Плюс добавились новые.
2. Усадьба Тарасова стала частью резиденции губернатора области. Но на современном снимке она почти не видна из-за деревьев.
3. Дом Севастьянова, в котором в советское время находился областной Совет профсоюзов, в 2009 году объединили в один комплекс с резиденцией губернатора.
5. Дом начальника горного округа теперь является областной больницей № 2.
6. 22-этажный небоскрёб «Антей» (введён в строй в 2004 г.).
7. 54-этажный небоскрёб «Высоцкий» (введён в строй в 2011 г.).
8. Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Урала.
Сюжет
"Екатеринбург: 1909 vs 2020"
В сентябре 1909 года Екатеринбург посетил великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский. За несколько дней пребывания в городе пионер русской цветной фотографии сделал несколько десятков снимков горной столицы.