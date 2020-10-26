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Культура
26 октября 2020, 14:37

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге перенесена на 2021 год

Встреча выпускников КВН

Встреча выпускников КВН перенесена на 2021 год. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге перенесли Встречу выпускников КВН. Она состоится не в этом, а уже в следующем году.

«Встреча выпускников КВН перенесена на 2021 год. Точная дата будет известна позже», - сообщили «Областной газете» в пресс-службе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге впервые прошла Встреча выпускников КВН. В марте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился о проведении игры в этом году. Тогда был создан оргкомитет по подготовке и проведению конкурсного выступления команд. В начале осени сообщалось, что Игра состоится в ноябре в «Екатеринбург-ЭКСПО».

В прошлом году на сцену концертной площадки вышли «Уральские пельмени», сборная Камызякского края по КВН и «Город Пятигорск». Какие команды станут участниками предстоящей Встречи выпускников, ещё неизвестно. «Областная газета» запросила эту информацию в пресс-центре «Телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занимается производством передач КВН, но ответа пока не получила.

Добавим, что проведение остальных мероприятий, которые в ближайшее время должен принять «Екатеринбург-ЭКСПО», в большинстве своём по-прежнему в силе (исключение составляет концерт Максима Фадеева, перенесённый на 24 апреля 2021 года). Уральцев, планирующих посетить предстоящие мероприятия, просят внимательно следить за изменениями в афише.

Областная газета Свердловской области

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