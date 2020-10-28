Культура вырабатывает эмоциональный иммунитет

Александр Калягин выступил на заседании президентского Совета по культуре в поддержку негосударственных театров. Фото: Алексей Кунилов

Актуальные вопросы сохранения и развития российской культуры обсуждались на заседании Совета по культуре и искусству при Президенте страны, которое прошло в формате видеоконференции.

Учреждения культуры, пожалуй, больше всего пострадали от ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Даже спортивные мероприятия без зрителей выглядят странно, а концерты или спектакли в таком формате вовсе не имеют смысла. При этом, как заметил на заседании совета актёр и режиссёр Владимир Машков, «театр вырабатывает эмоциональный иммунитет к неприятностям». Да и не только театр, на самом деле, а вся культура.

Большой круг проблем обрисовал в своём выступлении советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Не исключено, что относительная стабильность в работе наших театров, музеев, цирков, в концертной деятельности, кинопоказе восстановится лишь к середине 2021 года. И такой длительный период ограничения деятельности без дополнительных мер поддержки не смогут безболезненно выдержать ни наши государственные учреждения, ни тем более негосударственный сектор творческих индустрий.

В текущем году для федеральных учреждений культуры выход был найден – их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, а также отложена уплата сбора по налогу на прибыль организаций. Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Толстой предложил продлить действие этих мер как минимум на девять месяцев 2021 года и по возможности распространить их на территорию всей страны, всех регионов.

– Мы обязательно с правительством подумаем о дополнительных мерах и о возможном продлении льготного периода по тем мерам, которые функционируют, – ответил Владимир Путин. – И о распространении ряда из них на субъекты Российской Федерации. Надо всё просто взвесить, посмотреть. Бюджет практически уже свёрстан, тем не менее я понимаю: вопросы очень важные.

О необходимости поддержки негосударственных театров говорил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

– Эти коллективы существуют только за счёт того, что сами зарабатывают, – отметил Калягин. – И не их вина, что они длительное время не могут играть спектакли и сейчас находятся на грани закрытия. А без них театральная жизнь страны будет неполной.

К слову, в Свердловской области семнадцать негосударственных театров, имеющих различные организационно-юридические правовые формы – автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнёрства и даже статус ИП (индивидуальный предприниматель).

Многие системные проблемы культуры были подняты на заседании. По каким-то президент тут же дал поручение правительству, по другим обещал подумать, как их можно решить.

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