Нимб классика над ним не висел...

Перед фильмом в исполнении Эстрадно-джазового оркестра Евгения Родыгина звучали столь знакомые и дорогие уральцам мелодии – «Белым снегом», «Уральская рябинушка», «Свердловский вальс», «Куда бежишь, тропинка милая...»Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге, в Доме кино, в течение четырёх дней прошла серия премьерных показов документального фильма «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени». После столицы Урала фильм о композиторе, именем которого в Свердловской области назван 2020 год, увидят зрители Нижнего Тагила, Серова, Нижней Салды, Санкт-Петербурга, Москвы. Этот маршрут для премьеры, что называется, уже проложен, утверждён. «А ещё мы готовы показать фильм во всех тех городах региона, которые выразят к тому желание», – уточняют авторы.

Создатели фильма-портрета народного артиста России Евгения Родыгина, образно выражаясь, запрыгнули в последний вагон уходящего поезда. Успели. В феврале 2020-го они сняли последнее появление Евгения Павловича на публике – его юбилейный концерт, его 95-летие. А дальше, раньше… Как ни грустно, ощущение, что в большой жизни композитора зафиксированными, запечатлёнными для истории остались именно последние годы его жизни, дни его круглых юбилеев, и начало популярности. А «середина» – где-то в отрывочных, разрозненных воспоминаниях семьи, зрителей (зрители, кстати, делятся ими сейчас в проекте «ОГ»). Тому есть объяснение. И техника для «фиксирования» и хранения архивов была несовершенной, да и сам Родыгин в своих частых встречах со слушателями вёл себя столь непринуждённо, подчас запанибрата, что редко когда «торкало»: рядом же – живой классик. Он мог от души матюгнуться, когда в концертных поездках по области его старенькая «Ока» вдруг проявляла норов. Запросто, через рампу сцены, вступал в диалог-экспромт с любым залом. И даже непрофессионалу, если чувствовал в нём искренний интерес к таинству рождения мелодии, готов был, напевая, объяснять, что «вот нотка чуть влево или чуть вправо))) – и совсем же другой эффект!». В общем, нимб классика над ним точно не висел…

Онлайн! Во время первого премьерного показа фильма в Доме кино была организована прямая трансляция события для вдовы Родыгина, Галины Семёновны, и в Москву – для композитора Людмилы Лядовой.

Авторы фильма попытались заполнить лакуны в нашем знании о композиторе-легенде, создать по возможности объёмный портрет его судьбы. Что-то, конечно, общеизвестно: о роли автора «Смуглянки» Анатолия Новикова в судьбе будущего композитора; о тяжёлом ранении Родыгина на фронте в апреле 1945-го и как его, в гипсе от пят до подмышек, с баяном на груди возили по госпитальным палатам и он играл для таких же, лежачих; о тайной, ночной записи «Уральской рябинушки» на Свердловской телестудии – руководство Уральского хора не любило вальсов и не хотело брать песню в репертуар… Но в фильм, к счастью, вошли и факты малоизвестные: как пацаном дважды в неделю, поднимаясь в четыре утра, он ехал в другой город – чтобы «учиться музыке»; как за песню «Едут новосёлы», сумасшедшая популярность которой среди целинников впечатлила самого Хрущёва, он, незнакомый столичным бонзам от музыки, за один день был принят в Союз композиторов; про четырёх сыновей Евгения Павловича, троим из которых досталась короткая судьба…

Музыка и судьба. Наследие Светлана УЧАЙКИНА, министр культуры Свердловской области: – Трудно смириться с тем, что Год Родыгина, объявленный в регионе губернатором, завершается как Год памяти Евгения Павловича и что фильм о замечательном композиторе, личность, мелодии которого стали культурным кодом не только Урала, но России, мы смотрим уже без него. Но фильм получился! Светлый, душевный. И с этим я поздравляю нас всех. До конца года в области пройдёт ещё немало событий в честь Евгения Родыгина – с участием профессиональных и самодеятельных коллективов. Показ фильма уральцам – в числе основных.

Представляя фильм в Доме кино, режиссёр Анастасия Володарская не скрывала: «Для молодого режиссёра – огромная ответственность браться за портрет такой личности, как Евгений Павлович Родыгин. Спасибо, что творческой группе – со стороны семьи прежде всего – было оказано такое доверие». По большому счёту, они его оправдали. Начав снимать фильм ещё при жизни композитора, в декабре 2019-го, завершали работу уже после его ухода. О том, про что не рассказано в фильме, «ОГ» решила дорасспросить А. Володарскую сразу после премьеры.

– «Облгазета» много раз, в разные годы, писала об Евгении Павловиче. Мы знали его архив, и снимков его публиковали немало. Но в фильме некоторые фотографии и видеокадры с участием Родыгина я увидела впервые. Какими архивами вы воспользовались, откуда позаимствовали такие раритеты?

– В воссоздании большой жизни Евгения Павловича нам помогли своими фондами Уральский русский народный хор, Государственный архив Свердловской области, Уральская консерватория, а ещё – Госфильмофонд, Государственный архив кино- и фотодокументов. Некоторые кадры – из частных источников. Ну и, конечно, самый главный «частный» архив – то, что хранится в семье. Ведь, согласитесь, в домашних альбомах хранится всё самое дорогое для нас. Спасибо всем, кто поделился своими архивами для фильма.

– Известно: хороший портрет (в любом жанре искусства) рождается, когда автор влюбляется в своего героя. В процессе создания фильма, с разных сторон и в разных поступках узнавая Евгения Павловича, чем особенно были тронуты, покорены в этом человеке?

– Невероятно высокой дисциплиной и требовательностью к себе! До последних дней. Он следил за своим здоровьем, как редко кто в таком возрасте, понимая: здоровье – это и работоспособность. Поэтому – зарядка, ежедневные пробежки, а с годами – просто ходьба, но ежедневно и по несколько часов. Поэтому – моржевание на озере Шарташ. И ещё он постоянно будоражил свой мозг, заставлял работать: много читал, даже зарубежные газеты, занимался английским…

– В фильме сделана попытка понять причины столь невероятной популярности мелодий Родыгина. Неслучайны беседы с композиторами Лядовой, Биберганом, Пантыкиным. Для себя лично, Анастасия, вы нашли ответ: в чем же феномен? Какую мелодию Родыгина ни начнёшь слушать – заслушаешься…

– Думаю, секрет в том, о чём в фильме рассказывает Александр Пантыкин, – в мастерском сочетании джазовой гармонии и народных мотивов. Родыгин, уральский крепыш, очень часто и в своей профессиональной жизни шёл поперёк ожидаемого, вопреки, заступал за грань стандартов. Да, конечно, и другие композиторы пытаются в порядке экспериментов сочетать несочетаемое. Не всем удаётся. У него получилось!

Фильм-документ «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени», которому на федеральном уровне, Министерством культуры РФ, присвоен статус «Национальный фильм», сделала команда относительно молодых кинематографистов. В качестве рецензии – только одно и короткое: по окончании фильма хочется его продолжения. Притягательная недосказанность – тоже неплохой ход.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №206 от 03.11.2020